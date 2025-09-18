Сирський: понад 1300 бойових зіткнень відбулося на фронті за тиждень, третина - на Покровському напрямку
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив про понад 1300 бойових зіткнень за останній тиждень, майже третина з яких припала на Покровський напрямок. З початку року Сили оборони знешкодили понад 307 тисяч окупантів.
За останній тиждень на фронтах російсько-української війни відбулося понад 1 300 бойових зіткнень. Про це повідомив у Telegram Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, передає УНН.
Деталі
Майже третина з цих боїв відбулась на Покровському напрямку.
Сили оборони завдають противнику серйозних втрат у живій силі: з початку року знешкоджено більш як 307 тисяч окупантів
Він подякував захисникам і захисницям України за професійну бойову роботу.
Нагадаємо
За даними Генерального штабу ЗСУ, з початку доби 18 вересня відбулося 100 бойових зіткнень. Ворог активно діє на Покровському та Торецькому напрямках.