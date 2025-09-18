$41.190.02
Контрнаступ на Донецькому напрямку: Сили оборони звільнили 7 населених пунктів, ще 9 очищені від рф
18 вересня, 10:41 • 21496 перегляди
Діпстрайк на 1400 км: дрони СБУ вдарили по заводу "Газпрома" у Башкортостані - джерела
Ексклюзив
18 вересня, 09:39 • 30845 перегляди
Крипторинок США 2.0: як змінився американський підхід до регулювання цифрових активів і що це означає для України
18 вересня, 09:29 • 20532 перегляди
Нардепи підтримали створення Єдиної інформаційної системи соціальної сфери: як вона функціонуватиме
18 вересня, 08:50 • 18799 перегляди
Гуманітарну допомогу скрапленим газом цього сезону отримуватиме ще одна область: що відомо
Ексклюзив
18 вересня, 07:58 • 28610 перегляди
Кібербезпека в Україні: нові схеми шахрайства та як себе захистити
18 вересня, 06:08 • 15642 перегляди
Окупантів у центрі Куп'янська немає - ЦПД РНБО
17 вересня, 19:21 • 47660 перегляди
Дебютні голи, тривоги та груба помилка “Кривбасу”: результат перших матчів 1/16 Кубку УкраїниVideo
17 вересня, 17:46 • 44245 перегляди
Прослушка в кабінеті мера Львова Садового: СБУ розпочало кримінальне провадження
17 вересня, 16:51 • 33537 перегляди
Монети номіналом 10 копійок почнуть вилучати з обігу вже з жовтня - НБУ
Сирський: понад 1300 бойових зіткнень відбулося на фронті за тиждень, третина - на Покровському напрямку

Київ • УНН

 • 24 перегляди

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив про понад 1300 бойових зіткнень за останній тиждень, майже третина з яких припала на Покровський напрямок. З початку року Сили оборони знешкодили понад 307 тисяч окупантів.

Сирський: понад 1300 бойових зіткнень відбулося на фронті за тиждень, третина - на Покровському напрямку

За останній тиждень на фронтах російсько-української війни відбулося понад 1 300 бойових зіткнень. Про це повідомив у Telegram Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, передає УНН.

Деталі

Майже третина з цих боїв відбулась на Покровському напрямку.

Сили оборони завдають противнику серйозних втрат у живій силі: з початку року знешкоджено більш як 307 тисяч окупантів

- заявив Сирський.

Він подякував захисникам і захисницям України за професійну бойову роботу.

Увага, відео 18+!!!

Нагадаємо

За даними Генерального штабу ЗСУ, з початку доби 18 вересня відбулося 100 бойових зіткнень. Ворог активно діє на Покровському та Торецькому напрямках.

Євген Устименко

Війна в Україні
Генеральний штаб Збройних сил України
Збройні сили України
Олександр Сирський