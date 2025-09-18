Сирський: понад 1300 бойових зіткнень відбулося на фронті за тиждень, третина - на Покровському напрямку

За останній тиждень на фронтах російсько-української війни відбулося понад 1 300 бойових зіткнень. Про це повідомив у Telegram Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, передає УНН.

Майже третина з цих боїв відбулась на Покровському напрямку.

Сили оборони завдають противнику серйозних втрат у живій силі: з початку року знешкоджено більш як 307 тисяч окупантів