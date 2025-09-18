Сырский: более 1300 боевых столкновений произошло на фронте за неделю, треть - на Покровском направлении
Киев • УНН
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил о более чем 1300 боевых столкновениях за последнюю неделю, почти треть из которых пришлась на Покровское направление. С начала года Силы обороны обезвредили более 307 тысяч оккупантов.
За последнюю неделю на фронтах российско-украинской войны произошло более 1 300 боевых столкновений. Об этом сообщил в Telegram Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, передает УНН.
Подробности
Почти треть этих боев произошла на Покровском направлении.
Силы обороны наносят противнику серьезные потери в живой силе: с начала года обезврежено более 307 тысяч оккупантов
Он поблагодарил защитников и защитниц Украины за профессиональную боевую работу.
Внимание, видео 18+!!!
Напомним
По данным Генерального штаба ВСУ, с начала суток 18 сентября произошло 100 боевых столкновений. Враг активно действует на Покровском и Торецком направлениях.