12:49 • 11534 просмотра
Контрнаступление на Донецком направлении: Силы обороны освободили 7 населенных пунктов, еще 9 очищены от рф
18 сентября, 10:41 • 21491 просмотра
Дипстрайк на 1400 км: дроны СБУ ударили по заводу "Газпрома" в Башкортостане - источники
Эксклюзив
18 сентября, 09:39 • 30839 просмотра
Крипторынок США 2.0: как изменился американский подход к регулированию цифровых активов и что это значит для Украины
18 сентября, 09:29 • 20529 просмотра
Нардепы поддержали создание Единой информационной системы социальной сферы: как она будет функционировать
18 сентября, 08:50 • 18796 просмотра
Гуманитарную помощь сжиженным газом в этом сезоне будет получать еще одна область: что известно
Эксклюзив
18 сентября, 07:58 • 28608 просмотра
Кибербезопасность в Украине: новые схемы мошенничества и как себя защитить
18 сентября, 06:08 • 15640 просмотра
Оккупантов в центре Купянска нет - ЦПД СНБО
17 сентября, 19:21 • 47658 просмотра
Дебютные голы, тревоги и грубая ошибка "Кривбасса": результат первых матчей 1/16 Кубка УкраиныVideo
17 сентября, 17:46 • 44243 просмотра
Прослушка в кабинете мэра Львова Садового: СБУ начало уголовное производство
17 сентября, 16:51 • 33537 просмотра
Монеты номиналом 10 копеек начнут изымать из обращения уже с октября - НБУ
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Сырский: более 1300 боевых столкновений произошло на фронте за неделю, треть - на Покровском направлении

Киев • УНН

 • 20 просмотра

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил о более чем 1300 боевых столкновениях за последнюю неделю, почти треть из которых пришлась на Покровское направление. С начала года Силы обороны обезвредили более 307 тысяч оккупантов.

Сырский: более 1300 боевых столкновений произошло на фронте за неделю, треть - на Покровском направлении

За последнюю неделю на фронтах российско-украинской войны произошло более 1 300 боевых столкновений. Об этом сообщил в Telegram Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, передает УНН.

Подробности

Почти треть этих боев произошла на Покровском направлении.

Силы обороны наносят противнику серьезные потери в живой силе: с начала года обезврежено более 307 тысяч оккупантов

- заявил Сырский.

Он поблагодарил защитников и защитниц Украины за профессиональную боевую работу.

Внимание, видео 18+!!!

Напомним

По данным Генерального штаба ВСУ, с начала суток 18 сентября произошло 100 боевых столкновений. Враг активно действует на Покровском и Торецком направлениях.

Евгений Устименко

Война в Украине
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Вооруженные силы Украины
Александр Сырский