Сирський обговорив з головою Об’єднаного комітету штабів ЗС США реалізацію воєнної складової українського плану перемоги
Київ • УНН
Головнокомандувач ЗСУ Сирський провів телефонну розмову з головою Об'єднаного комітету штабів США Брауном. Обговорили безпекову ситуацію, потреби ЗСУ та реалізацію воєнної складової плану перемоги України.
Відбулась телефонна розмова Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського з Головою Об’єднаного комітету начальників штабів Збройних Сил США генералом Чарльзом Брауном. Серед ключових питань, до яких звернули увагу: актуальна безпекова обстановка в Україні, критичні потреби ЗСУ, а також шляхи реалізації Плану перемоги президента України.
Пише УНН із посиланням на пресслужбу Головнокомандувача ЗСУ.
Деталі
У рамках розвитку діалогу на стратегічному рівні Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський провів телефонну розмову з Головою Об’єднаного комітету начальників штабів Збройних Сил США генералом Чарльзом Брауном. Під час розмови було обговорено:
- Шляхи реалізації воєнної складової Плану перемоги Президента України та наступні кроки щодо виконання спільних проєктів.
- Представник ЗС США був ознайомлений із актуальною безпековою обстановкою в Україні та критичними потребами Збройних Сил в озброєнні, військовій техніці, боєприпасах.
- Сирський подякував генералу Чарльзу Брауну за потужну воєнну та політичну підтримку України з боку США.
Крім того, Сирьский подякував генералу Чарльзу Брауну за потужну воєнну та політичну підтримку України з боку США.
Також було приділено увагу підготовці до засідання у форматі "Рамштайн".
Скоординував з американським колегою погляди та підходи у рамках підготовки до 25-го засідання у форматі "Рамштайн", яке відбудеться на рівні глав держав-учасниць Контактної групи з питань оборони України. Отримав запевнення Голови Об’єднаного комітету начальників штабів Збройних Сил США в цілковитій підтримці Сил оборони України та продовженні практичної допомоги в нашій боротьбі з російським агресором
Зеленський обговорив з Сирським План перемоги та ситуацію на фронті06.10.24, 20:38 • 44709 переглядiв