Сырский обсудил с председателем Объединенного комитета штабов ВС США реализацию военной составляющей украинского плана победы

Состоялся телефонный разговор Главнокомандующего ВСУ Александра Сирского с Председателем Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных Сил США генералом Чарльзом Брауном. Среди ключевых вопросов, на которые обратили внимание: актуальная обстановка безопасности в Украине, критические потребности ВСУ, а также пути реализации Плана победы президента Украины.

Пишет УНН со ссылкой на пресс-службу Главнокомандующего ВСУ.

Детали

В рамках развития диалога на стратегическом уровне Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский провел телефонный разговор с Председателем Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных Сил США генералом Чарльзом Брауном. Во время разговора были обсуждены:

Кроме того, Сирьский поблагодарил генерала Чарльзу Брауну за мощную военную и политическую поддержку Украины со стороны США.

Также было уделено внимание подготовке к заседанию в формате «Рамштайн».

Скоординировал с американским коллегой взгляды и подходы в рамках подготовки к 25-му заседанию в формате «Рамштайн», которое состоится на уровне глав государств-участников Контактной группы по вопросам обороны Украины. Получил заверения Председателя Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных Сил США в полной поддержке Сил обороны Украины и продолжении практической помощи в нашей борьбе с российским агрессором