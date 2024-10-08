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Сырский обсудил с председателем Объединенного комитета штабов ВС США реализацию военной составляющей украинского плана победы

Сырский обсудил с председателем Объединенного комитета штабов ВС США реализацию военной составляющей украинского плана победы

Киев  •  УНН

8 октября 2024, 08:13  •  2067 просмотра

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Главнокомандующий ВСУ Сырский провел телефонный разговор с председателем Объединенного комитета штабов США Брауном. Обсудили ситуацию с безопасностью, потребности ВСУ и реализацию военной составляющей плана победы Украины.

Состоялся телефонный разговор Главнокомандующего ВСУ Александра Сирского с Председателем Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных Сил США генералом Чарльзом Брауном. Среди ключевых вопросов, на которые обратили внимание: актуальная обстановка безопасности в Украине, критические потребности ВСУ, а также пути реализации Плана победы президента Украины.

Пишет УНН со ссылкой на пресс-службу Главнокомандующего ВСУ.

Детали

В рамках развития диалога на стратегическом уровне Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский провел телефонный разговор с Председателем Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных Сил США генералом Чарльзом Брауном. Во время разговора были обсуждены:

  • Пути реализации военной составляющей Плана победы Президента Украины и следующие шаги по выполнению совместных проектов.
  • Представитель ВС США был ознакомлен с актуальной обстановкой безопасности в Украине и критическими потребностями Вооруженных Сил в вооружении, военной технике, боеприпасах.
  • Сирский поблагодарил генерала Чарльзу Брауну за мощную военную и политическую поддержку Украины со стороны США.

Кроме того, Сирьский поблагодарил генерала Чарльзу Брауну за мощную военную и политическую поддержку Украины со стороны США.

Также было уделено внимание подготовке к заседанию в формате «Рамштайн».

Скоординировал с американским коллегой взгляды и подходы в рамках подготовки к 25-му заседанию в формате «Рамштайн», которое состоится на уровне глав государств-участников Контактной группы по вопросам обороны Украины. Получил заверения Председателя Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных Сил США в полной поддержке Сил обороны Украины и продолжении практической помощи в нашей борьбе с российским агрессором

- говорится в заметке.

Зеленский обсудил с Сырским План победы и ситуацию на фронте6 октября 2024, 17:38 • 43319 просмотров

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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