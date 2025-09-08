$41.350.00
У понеділок лідери Європи прибудуть у США для обговорення угоди щодо України - Трамп
7 вересня, 16:45 • 13786 перегляди
Трамп готовий до нового етапу санкцій проти росії - Reuters
7 вересня, 06:34 • 30222 перегляди
Масована російська атака дронами та ракетами: збито понад 750 засобів нападу - Генштаб
7 вересня, 05:47 • 41436 перегляди
росія вперше за час війни атакувала будівлю Кабміну: на верхніх поверхах пожежа (фото)Photo
6 вересня, 19:15 • 59397 перегляди
Положення про посилення покарання для військових за непокору виключать із законопроєкту - Міноборони
Ексклюзив
6 вересня, 12:37 • 71943 перегляди
Нардепа Христенка, якого підозрюють у держзраді, затримали та арештували
Ексклюзив
6 вересня, 10:49 • 104436 перегляди
Повне місячне затемнення 7 вересня у знаку Риб: що очікує на кожен знак зодіаку
6 вересня, 06:10 • 87601 перегляди
Свято Різдва Пресвятої Богородиці 8 вересня: головні традиції і заборониPhoto
5 вересня, 16:47 • 53313 перегляди
Новий опалювальний сезон: Свириденко розповіла, наскільки готова інфраструктура
5 вересня, 16:35 • 57529 перегляди
Свириденко назвала перші цифри проєкту Бюджету-2026 та головний пріоритет
Синоптики прогнозують місцями дощі та грози: прогноз погоди на 8 вересня

Київ • УНН

 • 6 перегляди

8 вересня в Україні очікується мінлива хмарність, місцями короткочасні дощі. Температура повітря вдень становитиме 21-26°, на півдні до 29°.

Синоптики прогнозують місцями дощі та грози: прогноз погоди на 8 вересня

У понеділок, 8 вересня в Україні синоптики прогнозують мінливу хмарність, а також місцями короткочасні дощі. Про це пише УНН з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

Деталі

За даними синоптиків, вдень, крім більшості західних, Вінницької та Одеської областей, можливі короткочасні дощі та гроза. Температура повітря вдень буде 21-26°, на півдні країни - до 29°.

У Києві та області вдень передають місцями невеличкий короткочасний дощ. Температура повітря буде від 21 до 26 градусів тепла.

Свято Різдва Пресвятої Богородиці 8 вересня: головні традиції і заборони06.09.25, 09:10 • 87608 переглядiв

Вероніка Марченко

Погода та довкілля
Укргідрометцентр
Дощі в Україні
Вінницька область
Одеська область
Україна
Київ