Синоптики прогнозують місцями дощі та грози: прогноз погоди на 8 вересня
Київ • УНН
8 вересня в Україні очікується мінлива хмарність, місцями короткочасні дощі. Температура повітря вдень становитиме 21-26°, на півдні до 29°.
У понеділок, 8 вересня в Україні синоптики прогнозують мінливу хмарність, а також місцями короткочасні дощі. Про це пише УНН з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.
Деталі
За даними синоптиків, вдень, крім більшості західних, Вінницької та Одеської областей, можливі короткочасні дощі та гроза. Температура повітря вдень буде 21-26°, на півдні країни - до 29°.
У Києві та області вдень передають місцями невеличкий короткочасний дощ. Температура повітря буде від 21 до 26 градусів тепла.
