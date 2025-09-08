Синоптики прогнозируют местами дожди и грозы: прогноз погоды на 8 сентября
Киев • УНН
8 сентября в Украине ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди. Температура воздуха днем составит 21-26°, на юге до 29°.
В понедельник, 8 сентября в Украине синоптики прогнозируют переменную облачность, а также местами кратковременные дожди. Об этом пишет УНН со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр.
Детали
По данным синоптиков, днем, кроме большинства западных, Винницкой и Одесской областей, возможны кратковременные дожди и гроза. Температура воздуха днем будет 21-26°, на юге страны - до 29°.
В Киеве и области днем передают местами небольшой кратковременный дождь. Температура воздуха будет от 21 до 26 градусов тепла.
