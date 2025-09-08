$41.350.00
В понедельник лидеры Европы прибудут в США для обсуждения соглашения по Украине - Трамп
7 сентября, 16:45 • 13786 просмотра
Трамп готов к новому этапу санкций против россии - Reuters
7 сентября, 06:34 • 30222 просмотра
Массированная российская атака дронами и ракетами: сбито более 750 средств нападения - Генштаб
7 сентября, 05:47 • 41436 просмотра
Россия впервые за время войны атаковала здание Кабмина: на верхних этажах пожар (фото)
6 сентября, 19:15 • 59397 просмотра
Положение об ужесточении наказания для военных за неповиновение исключат из законопроекта - Минобороны
Эксклюзив
6 сентября, 12:37 • 71943 просмотра
Нардепа Христенко, которого подозревают в госизмене, задержали и арестовали
Эксклюзив
6 сентября, 10:49 • 104436 просмотра
Полное лунное затмение 7 сентября в знаке Рыб: что ожидает каждый знак зодиака
6 сентября, 06:10 • 87601 просмотра
Праздник Рождества Пресвятой Богородицы 8 сентября: главные традиции и запреты
5 сентября, 16:47 • 53313 просмотра
Новый отопительный сезон: Свириденко рассказала, насколько готова инфраструктура
5 сентября, 16:35 • 57529 просмотра
Свириденко назвала первые цифры проекта Бюджета-2026 и главный приоритет
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Синоптики прогнозируют местами дожди и грозы: прогноз погоды на 8 сентября

Киев • УНН

 • 4 просмотра

8 сентября в Украине ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди. Температура воздуха днем составит 21-26°, на юге до 29°.

Синоптики прогнозируют местами дожди и грозы: прогноз погоды на 8 сентября

В понедельник, 8 сентября в Украине синоптики прогнозируют переменную облачность, а также местами кратковременные дожди. Об этом пишет УНН со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр.

Детали

По данным синоптиков, днем, кроме большинства западных, Винницкой и Одесской областей, возможны кратковременные дожди и гроза. Температура воздуха днем будет 21-26°, на юге страны - до 29°.

В Киеве и области днем передают местами небольшой кратковременный дождь. Температура воздуха будет от 21 до 26 градусов тепла.

