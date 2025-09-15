Синоптики дали прогноз на 15 вересня: де очікувати дощі та грози
Київ • УНН
У понеділок, 15 вересня, на більшості території України прогнозується мінлива хмарність. У західних областях очікуються помірні, а на Закарпатті та в Карпатах місцями значні дощі, подекуди грози.
У понеділок, 15 вересня, на більшості території України очікується мінлива хмарність. Про це повідомляє УНН із посиланням на Український гідрометцентр.
Деталі
За інформацією синоптиків, у західних областях помірні, на Закарпатті та в Карпатах місцями пройдуть значні дощі, подекуди грози; на решті території без опадів.
Вітер переважно південно-східний, 7-12 м/с. Температура вдень 20-25°, на заході країни 16-21°
У Києві та області у понеділок буде малохмарно, опадів не очікується. Температура 21-23°.
День військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту України та Міжнародний день демократії: що ще святкують 15 вересня15.09.25, 06:45 • 188 переглядiв