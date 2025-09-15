Синоптики дали прогноз на 15 вересня: де очікувати дощі та грози

$41.310.00
48.270.00
ukenru
Ексклюзив
14 вересня, 13:13 • 16230 перегляди
Дрони ГУР атакували провідне військове хімічне виробництво у пермському краї рфPhoto
14 вересня, 09:08 • 36890 перегляди
Генштаб підтвердив ураження ключового російського нафтопереробного заводу
Ексклюзив
13 вересня, 14:03 • 62984 перегляди
Вбивство кота біля супермаркету під Києвом: поліція затребувала запис з відеокамери
Ексклюзив
13 вересня, 10:21 • 97962 перегляди
На Сумщині попереджено замовне вбивство
12 вересня, 19:25 • 81643 перегляди
Не гірше ніж Patriot: Зеленський порівняв Келлога із ППО
12 вересня, 17:47 • 81674 перегляди
Сили оборони повністю зірвали наступальну операцію на Суми - Зеленський
12 вересня, 17:37 • 45086 перегляди
НАТО запускає операцію "Східний вартовий" у відповідь на атаку російських дронів на Польщу
12 вересня, 14:30 • 82542 перегляди
Свято Воздвиження Хреста Господнього 14 вересня: що не можна робити в цей день
12 вересня, 14:01 • 73554 перегляди
5 захоплюючих пригодницьких серіалів: що подивитись у вихідніVideo
Ексклюзив
12 вересня, 11:55 • 40633 перегляди
В Україні стартував механізм компенсації для ВПО в межах програми єОселя: нардеп Шуляк розповіла, що зміниться
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+13°
0м/с
94%
754мм
Популярнi новини
Польща пропонує перехоплювати російські ракети та БПЛА в небі над Україною - Сікорський14 вересня, 18:02 • 6312 перегляди
Чехія відправляє вертольоти Мі-171Ш до Польщі для посилення східного крила НАТО14 вересня, 18:34 • 3782 перегляди
Конгрес США не буде розглядати нові санкції проти рф без узгодження з Трампом - Джонсон14 вересня, 19:02 • 10508 перегляди
Ворог атакував Запоріжжя вночі, одна з громад залишилася без світла, горять приватні будинкиPhoto00:48 • 3748 перегляди
"Ненависть між Зеленським і путіним безмежна, доведеться говорити мені": Трамп анонсував тристоронні переговори01:55 • 4728 перегляди
Публікації
День українського кіно: цікаві факти та популярні фільмиPhotoVideo13 вересня, 07:00 • 86793 перегляди
Інвестиції в людський капітал: як міжнародні компанії навчають українських лікарів12 вересня, 17:22 • 58996 перегляди
Міф про "зайві аптеки": чому Україні не варто скорочувати мережу аптек12 вересня, 15:32 • 56027 перегляди
Свято Воздвиження Хреста Господнього 14 вересня: що не можна робити в цей день12 вересня, 14:30 • 82542 перегляди
Блискучі інвестиції: чи варто зберігати гроші у дорогоцінному камінні12 вересня, 14:26 • 53007 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Андрій Єрмак
Сергій Брін
Лев XIV
Актуальні місця
Україна
Польща
Державний кордон України
Румунія
Сполучені Штати Америки
Реклама
УНН Lite
В Румунії встановили світовий рекорд, створивши стіл довжиною 2,7 кмPhoto14 вересня, 09:45 • 17757 перегляди
Ексдружина Розового відповіла на закиди щодо коштів на його реабілітаціюVideo13 вересня, 14:46 • 24958 перегляди
5 захоплюючих пригодницьких серіалів: що подивитись у вихідніVideo12 вересня, 14:01 • 73553 перегляди
Шон Вайт і Ніна Добрев розірвали заручини після п’яти років стосунків11 вересня, 14:57 • 57448 перегляди
Осіннє тепло в чашці: 5 напоїв для затишних вечорівPhoto11 вересня, 11:11 • 106009 перегляди
Актуальне
Bild
Іскандер (ОТРК)
The Times
Financial Times
E-6 Mercury

Синоптики дали прогноз на 15 вересня: де очікувати дощі та грози

Київ • УНН

 • 28 перегляди

У понеділок, 15 вересня, на більшості території України прогнозується мінлива хмарність. У західних областях очікуються помірні, а на Закарпатті та в Карпатах місцями значні дощі, подекуди грози.

Синоптики дали прогноз на 15 вересня: де очікувати дощі та грози

У понеділок, 15 вересня, на більшості території України очікується мінлива хмарність. Про це повідомляє УНН із посиланням на Український гідрометцентр.

Деталі

За інформацією синоптиків, у західних областях помірні, на Закарпатті та в Карпатах місцями пройдуть значні дощі, подекуди грози; на решті території без опадів.

Вітер переважно південно-східний, 7-12 м/с. Температура вдень 20-25°, на заході країни 16-21°

- йдеться у повідомленні.

У Києві та області у понеділок буде малохмарно, опадів не очікується. Температура 21-23°.

День військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту України та Міжнародний день демократії: що ще святкують 15 вересня15.09.25, 06:45 • 188 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

КиївКиївська областьПогода та довкілля
Укргідрометцентр
Дощі в Україні
Україна