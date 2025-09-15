$41.310.00
Эксклюзив
14 сентября, 13:13 • 16688 просмотра
Дроны ГУР атаковали ведущее военное химическое производство в пермском крае рфPhoto
14 сентября, 09:08 • 38028 просмотра
Генштаб подтвердил поражение ключевого российского нефтеперерабатывающего завода
Эксклюзив
13 сентября, 14:03 • 63772 просмотра
Убийство кота возле супермаркета под Киевом: полиция затребовала запись с видеокамеры
Эксклюзив
13 сентября, 10:21 • 98812 просмотра
На Сумщине предотвращено заказное убийство
12 сентября, 19:25 • 82316 просмотра
Не хуже, чем Patriot: Зеленский сравнил Келлога с ПВО
12 сентября, 17:47 • 81956 просмотра
Силы обороны полностью сорвали наступательную операцию на Сумы - Зеленский
12 сентября, 17:37 • 45263 просмотра
НАТО запускает операцию "Восточный страж" в ответ на атаку российских дронов на Польшу
12 сентября, 14:30 • 82860 просмотра
Праздник Воздвижения Креста Господня 14 сентября: что нельзя делать в этот день
12 сентября, 14:01 • 73733 просмотра
5 увлекательных приключенческих сериалов: что посмотреть в выходныеVideo
Эксклюзив
12 сентября, 11:55 • 40673 просмотра
В Украине стартовал механизм компенсации для ВПЛ в рамках программы єОселя: нардеп Шуляк рассказала, что изменится
Синоптики дали прогноз на 15 сентября: где ожидать дожди и грозы

Киев • УНН

 • 440 просмотра

В понедельник, 15 сентября, на большей части территории Украины прогнозируется переменная облачность. В западных областях ожидаются умеренные, а на Закарпатье и в Карпатах местами значительные дожди, кое-где грозы.

Синоптики дали прогноз на 15 сентября: где ожидать дожди и грозы

В понедельник, 15 сентября, на большей части территории Украины ожидается переменная облачность. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

Детали

По информации синоптиков, в западных областях умеренные, на Закарпатье и в Карпатах местами пройдут значительные дожди, кое-где грозы; на остальной территории без осадков.

Ветер преимущественно юго-восточный, 7-12 м/с. Температура днем 20-25°, на западе страны 16-21°

- говорится в сообщении.

В Киеве и области в понедельник будет малооблачно, осадков не ожидается. Температура 21-23°.

День войск радиационной, химической и биологической защиты Украины и Международный день демократии: что еще празднуют 15 сентября15.09.25, 06:45 • 622 просмотра

Вадим Хлюдзинский

КиевКиевская областьПогода и окружающая среда
Укргидрометцентр
Дожди в Украине
Украина