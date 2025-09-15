Синоптики дали прогноз на 15 сентября: где ожидать дожди и грозы

В понедельник, 15 сентября, на большей части территории Украины ожидается переменная облачность. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

Детали

По информации синоптиков, в западных областях умеренные, на Закарпатье и в Карпатах местами пройдут значительные дожди, кое-где грозы; на остальной территории без осадков.

Ветер преимущественно юго-восточный, 7-12 м/с. Температура днем 20-25°, на западе страны 16-21° - говорится в сообщении.

В Киеве и области в понедельник будет малооблачно, осадков не ожидается. Температура 21-23°.

День войск радиационной, химической и биологической защиты Украины и Международный день демократии: что еще празднуют 15 сентября