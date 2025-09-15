Синоптики дали прогноз на 15 сентября: где ожидать дожди и грозы
Киев • УНН
В понедельник, 15 сентября, на большей части территории Украины прогнозируется переменная облачность. В западных областях ожидаются умеренные, а на Закарпатье и в Карпатах местами значительные дожди, кое-где грозы.
Детали
По информации синоптиков, в западных областях умеренные, на Закарпатье и в Карпатах местами пройдут значительные дожди, кое-где грозы; на остальной территории без осадков.
Ветер преимущественно юго-восточный, 7-12 м/с. Температура днем 20-25°, на западе страны 16-21°
В Киеве и области в понедельник будет малооблачно, осадков не ожидается. Температура 21-23°.
