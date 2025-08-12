Сили спецоперацій знищили "очі" російської авіації в Криму
Київ • УНН
Українські спецпризначенці завдали прицільного удару по стаціонарному радіолокаційному комплексу "Скала-М" на території тимчасово окупованого Криму. Знищення цього об’єкта суттєво знизить можливості росіян контролювати повітряний простір і застосовувати авіацію проти мирного населення.
Про це повідомили ССО, передає УНН.
Деталі
У ніч із 9 на 10 серпня 2025 року підрозділи Руху опору Сил спеціальних операцій ЗСУ провели успішну операцію в районі населеного пункту Абрикосівка на тимчасово окупованій території АР Крим. Мішенню українських бійців став стаціонарний трасовий радіолокаційний комплекс ТРЛК-10 "Скала-М".
Цей радянсько-російський комплекс поєднує первинні та вторинні системи виявлення повітряних цілей. Його основне завдання – контроль руху в небі на маршрутах і в підхідних зонах. Завдяки радіусу дії до 350 км "Скала-М" є ключовим елементом системи управління повітряним рухом окупантів, зокрема для координації бойової авіації.
Знищення такого об’єкта, за оцінками військових, значно ускладнить ворогу використання авіації для завдання ударів по цивільній інфраструктурі та населених пунктах.
"Сили спеціальних операцій: Завжди за межею!" – наголосили в командуванні ССО.
Операція вкотре продемонструвала здатність українських сил діяти глибоко в тилу ворога, знищуючи критично важливі елементи його військової інфраструктури.
