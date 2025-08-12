Силы спецопераций уничтожили «глаза» российской авиации в Крыму
Киев • УНН
Украинские спецназовцы уничтожили стационарный радиолокационный комплекс «Скала-М» в оккупированном Крыму. Это существенно уменьшит возможности россиян контролировать воздушное пространство и применять авиацию.
Об этом сообщили ССО, передает УНН.
Детали
В ночь с 9 на 10 августа 2025 года подразделения Движения сопротивления Сил специальных операций ВСУ провели успешную операцию в районе населенного пункта Абрикосовка на временно оккупированной территории АР Крым. Мишенью украинских бойцов стал стационарный трассовый радиолокационный комплекс ТРЛК-10 "Скала-М".
Этот советско-российский комплекс сочетает первичные и вторичные системы обнаружения воздушных целей. Его основная задача – контроль движения в небе на маршрутах и в подходных зонах. Благодаря радиусу действия до 350 км "Скала-М" является ключевым элементом системы управления воздушным движением оккупантов, в частности для координации боевой авиации.
Уничтожение такого объекта, по оценкам военных, значительно усложнит врагу использование авиации для нанесения ударов по гражданской инфраструктуре и населенным пунктам.
"Силы специальных операций: Всегда за гранью!" – отметили в командовании ССО.
Операция в очередной раз продемонстрировала способность украинских сил действовать глубоко в тылу врага, уничтожая критически важные элементы его военной инфраструктуры.
