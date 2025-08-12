Силы спецопераций уничтожили «глаза» российской авиации в Крыму

$41.450.06
09:30
«Присоединение территорий не является конечной целью Путина»: Подоляк указал на единственный путь к устойчивому миру
09:00
"Поддерживаем решимость Трампа и должны выйти на позиции, что не дадут рф обмануть мир": Зеленский поблагодарил лидеров Европы и раскрыл планы россии
06:06
Войска рф нанесли ракетный удар по учебному подразделению ВСУ, известно о погибшем и 11 раненых - Сухопутные войска
05:29
Лидеры ЕС перед встречей Трампа и путина сделали заявление по Украине
Эксклюзив
11 августа, 16:37
СТМ без мифов: как собственные бренды лекарств аптек снижают цены и сохраняют качество
Эксклюзив
11 августа, 14:46
Опасная правовая коллизия: что не так с решением Верховного Суда по банку "Конкорд"
11 августа, 12:35
Персеиды 2025: как увидеть метеорный дождь года, несмотря на яркую ЛунуPhoto
Эксклюзив
11 августа, 10:23
"Кто же как не они, если они уникальны" − Нина Южанина о перспективах резидентства авиационных предприятий в Defence City
Эксклюзив
11 августа, 09:52
Прокуратура будет выяснять, законно ли закрыли дело главного юриста НБУ ЗимыPhoto
Эксклюзив
11 августа, 07:41
Возобновление деятельности аэропортов в Украине: в министерстве развития общин назвали условияPhoto
Популярные новости
«Последовательность шагов важна»: ЕС готовит 19-й пакет санкций против РФ из-за отказа от прекращения огня11 августа, 23:49 • 14818 просмотра
ЦПД СНБО: российская пропаганда распространяет фейки о «бесчеловечной тактике» ВСУPhoto12 августа, 00:14 • 19787 просмотра
Украинские военные показали уничтожение танка Т-72 и склада ГСМ на Купянском направленииVideo12 августа, 01:23 • 13043 просмотра
Киевлянин за $15-25 тысяч "снимал" мужчин с воинского учета12 августа, 02:50 • 16366 просмотра
«Будущее Украины должно основываться на свободе»: премьер-министры Великобритании и Канады обсудили поддержку Украины12 августа, 03:11 • 11741 просмотра
публикации
Сезонные заготовки: 5 простых и вкусных рецептов августовских закрутокPhoto09:24 • 1776 просмотра
10 летних цветов, пик цветения которых приходится на конец августа07:04 • 10440 просмотра
УНН Lite
Актуальное
Силы спецопераций уничтожили «глаза» российской авиации в Крыму

Киев • УНН

 • 148 просмотра

Украинские спецназовцы уничтожили стационарный радиолокационный комплекс «Скала-М» в оккупированном Крыму. Это существенно уменьшит возможности россиян контролировать воздушное пространство и применять авиацию.

Силы спецопераций уничтожили «глаза» российской авиации в Крыму

Украинские спецназовцы нанесли прицельный удар по стационарному радиолокационному комплексу "Скала-М" на территории временно оккупированного Крыма. Уничтожение этого объекта существенно снизит возможности россиян контролировать воздушное пространство и применять авиацию против мирного населения.

Об этом сообщили ССО, передает УНН.

Детали

В ночь с 9 на 10 августа 2025 года подразделения Движения сопротивления Сил специальных операций ВСУ провели успешную операцию в районе населенного пункта Абрикосовка на временно оккупированной территории АР Крым. Мишенью украинских бойцов стал стационарный трассовый радиолокационный комплекс ТРЛК-10 "Скала-М".

Этот советско-российский комплекс сочетает первичные и вторичные системы обнаружения воздушных целей. Его основная задача – контроль движения в небе на маршрутах и в подходных зонах. Благодаря радиусу действия до 350 км "Скала-М" является ключевым элементом системы управления воздушным движением оккупантов, в частности для координации боевой авиации.

Уничтожение такого объекта, по оценкам военных, значительно усложнит врагу использование авиации для нанесения ударов по гражданской инфраструктуре и населенным пунктам.

"Силы специальных операций: Всегда за гранью!" – отметили в командовании ССО.

Операция в очередной раз продемонстрировала способность украинских сил действовать глубоко в тылу врага, уничтожая критически важные элементы его военной инфраструктуры.

Украинские военные показали уничтожение танка Т-72 и склада ГСМ на Купянском направлении12.08.25, 04:23 • 13071 просмотр

Степан Гафтко

ВойнаТехнологии
Вооруженные силы Украины
Крым