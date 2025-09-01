Сили ППО працюють по БпЛА у повітряному просторі Київщини - ОВА
Київ • УНН
У повітряному просторі Київщини зафіксовано БпЛА, по яких працюють сили ППО. Громадян закликають залишатися в укриттях та дотримуватися інформаційної тиші.
У повітряному просторі Київщини зафіксовані БпЛА, по яких наразі працюють сили протиповітряної оборони. Про це пише УНН із посиланням на допис Київської обласної військової адміністрації.
У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілі. Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку
Громадян закликають залишатися в укриттях до завершення повітряної тривоги та подбати про власну безпеку. Окрім того, наголошується на дотриманні інформаційної тиші — не фіксувати та не поширювати в мережі роботу захисників.
Нагадаємо
У ніч проти 28 серпня столиця України зазнала одного з наймасштабніших комбінованих обстрілів з боку росії. Внаслідок ворожого обстрілу є загиблі, постраждалі, зафіксовано пожежі, численні руйнування.
