Сили ППО працюють по БпЛА у повітряному просторі Київщини - ОВА

У повітряному просторі Київщини зафіксовані БпЛА, по яких наразі працюють сили протиповітряної оборони. Про це пише УНН із посиланням на допис Київської обласної військової адміністрації.

