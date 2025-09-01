$41.260.00
48.130.00
ukenru
20:53 • 2188 перегляди
Європейські лідери зберуться у Франції 4 вересня для переговорів про Україну
Ексклюзив
30 серпня, 16:05 • 30983 перегляди
Мер міста Рені Плєхов потрапив у ДТП, загинула його матір Photo
30 серпня, 13:59 • 75511 перегляди
Зеленський про вбивство Парубія у Львові: злочин був ретельно підготовлений
Ексклюзив
30 серпня, 13:06 • 89416 перегляди
У Києві чоловік вижив після падіння з 19 поверху: він приземлився на припарковане автоPhotoVideo
30 серпня, 11:04 • 104863 перегляди
Був з сумкою Glovo, стріляв у спину: відео з місця вбивства Андрія ПарубіяVideo
Ексклюзив
30 серпня, 10:36 • 117819 перегляди
Вбивство Парубія у Львові: стрілок був замаскований під кур'єра, на місці знайшли 7 гільз
Ексклюзив
30 серпня, 09:58 • 255631 перегляди
Вбивство Андрія Парубія у Львові: стали відомі деталі
30 серпня, 09:24 • 114042 перегляди
Стрілянина в Парубія у Львові: політичного діяча застрелили, нападника шукають - поліція
Ексклюзив
30 серпня, 09:15 • 86022 перегляди
У Львові стріляли в Андрія Парубія - джерело
Ексклюзив
29 серпня, 14:32 • 99972 перегляди
Експерт про Defence City: правильний старт, але потрібні додаткові інструменти підтримки для критично важливих компаній
Сили ППО працюють по БпЛА у повітряному просторі Київщини - ОВА

Київ • УНН

 • 46 перегляди

У повітряному просторі Київщини зафіксовано БпЛА, по яких працюють сили ППО. Громадян закликають залишатися в укриттях та дотримуватися інформаційної тиші.

Сили ППО працюють по БпЛА у повітряному просторі Київщини - ОВА

У повітряному просторі Київщини зафіксовані БпЛА, по яких наразі працюють сили протиповітряної оборони. Про це пише УНН із посиланням на допис Київської обласної військової адміністрації.

У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілі. Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку

- йдеться у дописі.

Громадян закликають залишатися в укриттях до завершення повітряної тривоги та подбати про власну безпеку. Окрім того, наголошується на дотриманні інформаційної тиші — не фіксувати та не поширювати в мережі роботу захисників.

Нагадаємо

У ніч проти 28 серпня столиця України зазнала одного з наймасштабніших комбінованих обстрілів з боку росії. Внаслідок ворожого обстрілу є загиблі, постраждалі, зафіксовано пожежі, численні руйнування.

225 будинків пошкоджено, 23 родини потребують відселення: наслідки нічної атаки на Київ 28 серпня29.08.25, 00:04 • 13829 переглядiв

Вероніка Марченко

