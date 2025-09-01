Силы ПВО работают по БпЛА в воздушном пространстве Киевщины - ОВА

В воздушном пространстве Киевской области зафиксированы БпЛА, по которым сейчас работают силы противовоздушной обороны. Об этом пишет УНН со ссылкой на сообщение Киевской областной военной администрации.

В воздушном пространстве зафиксирован БпЛА. Силы ПВО работают по цели. Находитесь в укрытиях до конца воздушной тревоги. Позаботьтесь о собственной безопасности