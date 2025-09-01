$41.260.00
Европейские лидеры соберутся во Франции 4 сентября для переговоров об Украине
Эксклюзив
30 августа, 16:05 • 30939 просмотра
Мэр города Рени Плехов попал в ДТП, погибла его мать Photo
30 августа, 13:59 • 75470 просмотра
Зеленский об убийстве Парубия во Львове: преступление было тщательно подготовлено
Эксклюзив
30 августа, 13:06 • 89390 просмотра
В Киеве мужчина выжил после падения с 19 этажа: он приземлился на припаркованный автомобильPhotoVideo
30 августа, 11:04 • 104836 просмотра
Был с сумкой Glovo, стрелял в спину: видео с места убийства Андрея ПарубияVideo
Эксклюзив
30 августа, 10:36 • 117811 просмотра
Убийство Парубия во Львове: стрелок был замаскирован под курьера, на месте нашли 7 гильз
Эксклюзив
30 августа, 09:58 • 255628 просмотра
Убийство Андрея Парубия во Львове: стали известны детали
30 августа, 09:24 • 114033 просмотра
Стрельба в Парубия во Львове: политического деятеля застрелили, нападавшего ищут - полиция
Эксклюзив
30 августа, 09:15 • 86020 просмотра
Во Львове стреляли в Андрея Парубия - источник
Эксклюзив
29 августа, 14:32 • 99970 просмотра
Эксперт о Defence City: правильный старт, но нужны дополнительные инструменты поддержки для критически важных компаний
Трамп ведет переговоры о развертывании частной армии в Украине - Telegraph30 августа, 10:03 • 105010 просмотра
Вместо развития – бездействие: как государственные институты подрывают будущее авиации29 августа, 12:47 • 235167 просмотра
Акция "Стол памяти": тысячи заведений и воинские части вспоминают павших защитников УкраиныPhotoVideo29 августа, 12:35 • 236150 просмотра
Новый учебный год в Украине: что ждет украинских школьниковPhoto29 августа, 12:28 • 327986 просмотра
Инвестиции в сумки: почему Hermès и Chanel выгоднее акций на биржеPhoto
Эксклюзив
29 августа, 12:17 • 275878 просмотра
Силы ПВО работают по БпЛА в воздушном пространстве Киевщины - ОВА

Киев • УНН

 • 4 просмотра

В воздушном пространстве Киевщины зафиксированы БпЛА, по которым работают силы ПВО. Граждан призывают оставаться в укрытиях и соблюдать информационную тишину.

Силы ПВО работают по БпЛА в воздушном пространстве Киевщины - ОВА

В воздушном пространстве Киевской области зафиксированы БпЛА, по которым сейчас работают силы противовоздушной обороны. Об этом пишет УНН со ссылкой на сообщение Киевской областной военной администрации.

В воздушном пространстве зафиксирован БпЛА. Силы ПВО работают по цели. Находитесь в укрытиях до конца воздушной тревоги. Позаботьтесь о собственной безопасности

- говорится в сообщении.

Граждан призывают оставаться в укрытиях до завершения воздушной тревоги и позаботиться о собственной безопасности. Кроме того, подчеркивается соблюдение информационной тишины — не фиксировать и не распространять в сети работу защитников.

Напомним

В ночь на 28 августа столица Украины подверглась одному из самых масштабных комбинированных обстрелов со стороны России. В результате вражеского обстрела есть погибшие, пострадавшие, зафиксированы пожары, многочисленные разрушения.

225 домов повреждены, 23 семьи нуждаются в отселении: последствия ночной атаки на Киев 28 августа29.08.25, 00:04 • 13829 просмотров

Вероника Марченко

Война в УкраинеКиев
Украина
Киев