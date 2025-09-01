Силы ПВО работают по БпЛА в воздушном пространстве Киевщины - ОВА
Киев • УНН
В воздушном пространстве Киевщины зафиксированы БпЛА, по которым работают силы ПВО. Граждан призывают оставаться в укрытиях и соблюдать информационную тишину.
В воздушном пространстве Киевской области зафиксированы БпЛА, по которым сейчас работают силы противовоздушной обороны. Об этом пишет УНН со ссылкой на сообщение Киевской областной военной администрации.
В воздушном пространстве зафиксирован БпЛА. Силы ПВО работают по цели. Находитесь в укрытиях до конца воздушной тревоги. Позаботьтесь о собственной безопасности
Граждан призывают оставаться в укрытиях до завершения воздушной тревоги и позаботиться о собственной безопасности. Кроме того, подчеркивается соблюдение информационной тишины — не фиксировать и не распространять в сети работу защитников.
Напомним
В ночь на 28 августа столица Украины подверглась одному из самых масштабных комбинированных обстрелов со стороны России. В результате вражеского обстрела есть погибшие, пострадавшие, зафиксированы пожары, многочисленные разрушения.
