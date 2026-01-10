$42.990.27
9 січня, 20:32 • 13007 перегляди
США та Україна підпишуть угоду про реконструкцію на 800 млрд доларів - The Telegraph
9 січня, 15:56 • 26921 перегляди
У Раду надійшли заяви про відставку Федорова та Шмигаля
9 січня, 14:55 • 28455 перегляди
Обмеження руху на низці трас скасували: актуальна ситуація на дорогах
9 січня, 14:44 • 28590 перегляди
Україна надала право на видобуток літію другу Трампа - NYT
9 січня, 13:30 • 24095 перегляди
Інфляція за рік сповільнилася до 8%: на що зросли ціни і що подешевшалоPhoto
Ексклюзив
9 січня, 13:30 • 20857 перегляди
Заробіток на смерті: чи могли дані померлих пацієнтів Odrex ставати товаром?
9 січня, 13:24 • 15197 перегляди
Наступне засідання "Рамштайн" відбудеться у лютому - Шмигаль
Ексклюзив
9 січня, 12:35 • 13699 перегляди
Злив води з систем опалення житлових будинків у Києві: експерт пояснив, чому це необхідно
9 січня, 12:10 • 10000 перегляди
Якщо буде відповідний сигнал: Сибіга заявив, що українська делегація готова прибути до США для переговорів
9 січня, 11:53 • 13536 перегляди
У СБУ показали уламки "Орєшніка", яким рф атакувала ЛьвівщинуPhotoVideo
Сили оборони знешкодили 94 ворожі БпЛА під час нічної атаки

Київ • УНН

 • 30 перегляди

Вночі 10 січня 2026 року росія атакувала Україну ракетою "Іскандер-М" та 121 безпілотником. Сили оборони знищили 94 ворожі БпЛА, 80 з яких були ударними "шахедами".

Сили оборони знешкодили 94 ворожі БпЛА під час нічної атаки

У ніч на 10 січня 2026 року російські окупаційні війська здійснили чергову комбіновану атаку на територію України. Ворог застосував одну балістичну ракету "Іскандер-М" із курської області та 121 ударний безпілотник різних типів, серед яких "шахеди", "гербери" та інші дрони. Про це повідомляють Повітряні сили, пише УНН.

Деталі

Відбиття повітряного нападу забезпечували зенітні ракетні війська, авіація, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи. Станом на 08:30 підтверджено збиття або придушення 94 ворожих БпЛА у північних, південних та східних регіонах країни. Близько 80 залучених дронів були саме ударними "шахедами".

Наслідки влучань

Попри активну роботу ППО, зафіксовано влучання балістичної ракети та 27 ударних безпілотників на 15 різних локаціях. Також в одному місці зафіксовано падіння уламків збитої цілі.

Повітряні сили попереджають, що станом на ранок атака триває - у повітряному просторі залишається декілька ворожих БпЛА. Мешканців закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та залишатися в укриттях до повного відбою. 

Нічна атака на Дніпропетровщину: троє поранених, пожежі та знеструмлення у містах10.01.26, 08:45 • 202 перегляди

Степан Гафтко

Війна в Україні
Повітряна тривога
Війна в Україні
Шахед-136
Іскандер (ОТРК)