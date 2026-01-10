Сили оборони знешкодили 94 ворожі БпЛА під час нічної атаки

Трамп розпочав зустріч з керівниками нафтових компаній після захоплення п’ятого підсанкційного танкера

Трамп розпочав зустріч з керівниками нафтових компаній після захоплення п’ятого підсанкційного танкера

Трамп розпочав зустріч з керівниками нафтових компаній після захоплення п’ятого підсанкційного танкера

Трамп розпочав зустріч з керівниками нафтових компаній після захоплення п’ятого підсанкційного танкера 9 січня, 20:57 • 10283 перегляди