Сили оборони знешкодили 94 ворожі БпЛА під час нічної атаки
Київ • УНН
Вночі 10 січня 2026 року росія атакувала Україну ракетою "Іскандер-М" та 121 безпілотником. Сили оборони знищили 94 ворожі БпЛА, 80 з яких були ударними "шахедами".
У ніч на 10 січня 2026 року російські окупаційні війська здійснили чергову комбіновану атаку на територію України. Ворог застосував одну балістичну ракету "Іскандер-М" із курської області та 121 ударний безпілотник різних типів, серед яких "шахеди", "гербери" та інші дрони. Про це повідомляють Повітряні сили, пише УНН.
Деталі
Відбиття повітряного нападу забезпечували зенітні ракетні війська, авіація, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи. Станом на 08:30 підтверджено збиття або придушення 94 ворожих БпЛА у північних, південних та східних регіонах країни. Близько 80 залучених дронів були саме ударними "шахедами".
Наслідки влучань
Попри активну роботу ППО, зафіксовано влучання балістичної ракети та 27 ударних безпілотників на 15 різних локаціях. Також в одному місці зафіксовано падіння уламків збитої цілі.
Повітряні сили попереджають, що станом на ранок атака триває - у повітряному просторі залишається декілька ворожих БпЛА. Мешканців закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та залишатися в укриттях до повного відбою.
