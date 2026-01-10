Силы обороны обезвредили 94 вражеских БПЛА во время ночной атаки
Киев • УНН
Ночью 10 января 2026 года Россия атаковала Украину ракетой "Искандер-М" и 121 беспилотником. Силы обороны уничтожили 94 вражеских БПЛА, 80 из которых были ударными "шахедами".
В ночь на 10 января 2026 года российские оккупационные войска совершили очередную комбинированную атаку на территорию Украины. Враг применил одну баллистическую ракету "Искандер-М" из курской области и 121 ударный беспилотник различных типов, среди которых "шахеды", "герберы" и другие дроны. Об этом сообщают Воздушные силы, пишет УНН.
Детали
Отражение воздушного нападения обеспечивали зенитные ракетные войска, авиация, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы. По состоянию на 08:30 подтверждено сбитие или подавление 94 вражеских БпЛА в северных, южных и восточных регионах страны. Около 80 задействованных дронов были именно ударными "шахедами".
Последствия попаданий
Несмотря на активную работу ПВО, зафиксировано попадание баллистической ракеты и 27 ударных беспилотников на 15 различных локациях. Также в одном месте зафиксировано падение обломков сбитой цели.
Воздушные силы предупреждают, что по состоянию на утро атака продолжается - в воздушном пространстве остается несколько вражеских БпЛА. Жителей призывают не игнорировать сигналы воздушной тревоги и оставаться в укрытиях до полного отбоя.
