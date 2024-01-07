Сили оборони збили вже 25 ворожих “Кинджалів” – речник Повітряних Сил
Київ • УНН
Військово-повітряні сили України повідомляють, що з початку вторгнення вони збили 25 з 63 російських ракет "Кинжал".
Українські військові збили 25 із 63 ракет "Кинджал", запущених російськими військами з початку повномасштабного вторгнення. Про це речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив в ефірі телемарафону, передає УНН.
"Маємо 63 запущені "Кинджали" з початку повномасштабного вторгнення, 25 знищено", - повідомив Ігнат.
Він додав, що можливість знищувати аеробалістичні ракети з’явилися навесні 2023 року, коли України отримала Patriot.
Нагадаємо
В ніч проти 2 січня росія влаштувала масовану атаку під час якої застосувала 10 аеробалістичних раке "Кинджал". Сили ППО знищили всі ракети.