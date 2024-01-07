Силы обороны сбили уже 25 вражеских "Кинжалов" - спикер Воздушных Сил
Киев • УНН
Военно-воздушные силы Украины сообщают, что с начала вторжения они сбили 25 из 63 российских ракет "Кинжал".
Украинские военные сбили 25 из 63 ракет "Кинжал", запущенных российскими войсками с начала полномасштабного вторжения. Об этом спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил в эфире телемарафона, передает УНН.
"Имеем 63 запущенных "Кинжала" с начала полномасштабного вторжения, 25 уничтожено", - сообщил Игнат.
Он добавил, что возможность уничтожать аэробаллистические ракеты появились весной 2023 года, когда Украина получила Patriot.
Напомним,
В ночь на 2 января россия устроила массированную атаку во время которой применила 10 аэробаллистических ракетах "Кинжал". Силы ПВО уничтожили все ракеты.
Силы обороны сбили уже 25 вражеских "Кинжалов" - спикер Воздушных Сил
Военно-воздушные силы Украины сообщают, что с начала вторжения они сбили 25 из 63 российских ракет "Кинжал".
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