Силы обороны сбили уже 25 вражеских "Кинжалов" - спикер Воздушных Сил

Украинские военные сбили 25 из 63 ракет "Кинжал", запущенных российскими войсками с начала полномасштабного вторжения. Об этом спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил в эфире телемарафона, передает УНН.

"Имеем 63 запущенных "Кинжала" с начала полномасштабного вторжения, 25 уничтожено", - сообщил Игнат.

Он добавил, что возможность уничтожать аэробаллистические ракеты появились весной 2023 года, когда Украина получила Patriot.

Напомним,

В ночь на 2 января россия устроила массированную атаку во время которой применила 10 аэробаллистических ракетах "Кинжал". Силы ПВО уничтожили все ракеты.