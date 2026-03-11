$43.900.1750.710.17
Ексклюзив
10 березня, 17:36 • 19481 перегляди
США частково знімають нафтові санкції з росії - наскільки це небезпечно для України і як їй діяти
Ексклюзив
10 березня, 15:44 • 67619 перегляди
Що буде з цінами на продукти в Україні й скільки доведеться платити за найнеобхідніше Photo
Ексклюзив
10 березня, 15:25 • 51360 перегляди
Гастрит без міфів або чому “весняних загострень” насправді не існує
Ексклюзив
10 березня, 14:11 • 34974 перегляди
Як війна в Ірані впливає на переговори щодо України – мир ближче чи як ніколи далеко
Ексклюзив
10 березня, 12:33 • 40839 перегляди
Експерт розповів чи покращить українська "шахедна допомога" відносини з США
Ексклюзив
10 березня, 11:27 • 33757 перегляди
Регулювання спецрежиму Defence City потребує спрощення для підтримки підприємств - член оборонного комітету Ради
Ексклюзив
10 березня, 11:25 • 55326 перегляди
Клініка Odrex заперечує причетність до шахрайства та медичної недбалості попри 10 кримінальних проваджень
Ексклюзив
10 березня, 08:20 • 62603 перегляди
Рука-нога-рот або вірус Коксакі - як ним заражаються люди та чим небезпечна інфекція
9 березня, 19:48 • 54470 перегляди
НБУ просить ЄС бути посередником у справі затримання інкасаторів та вилучення готівки Ощадбанку в Угорщині
Ексклюзив
9 березня, 19:03 • 86001 перегляди
Чи вдарить Іран по Україні після заяв про допомогу у збитті "шахедів": експерт оцінив ризики
Сили оборони ліквідували на фронті протягом доби ще 990 загарбників

Київ • УНН

 • 1130 перегляди

Генштаб звітує про ліквідацію 990 окупантів та 61 артсистеми за добу. Знищено понад дві тисячі безпілотників та 281 одиницю автомобільної техніки ворога.

Сили оборони ліквідували на фронті протягом доби ще 990 загарбників

Станом на ранок 11 березня загальні втрати особового складу російських окупаційних військ з початку повномасштабного вторгнення орієнтовно склали 1 275 980 осіб. За минулу добу українські захисники ліквідували ще 990 загарбників та знищили значну кількість ворожої техніки. Про це повідомляє Генштаб, пише УНН.

Деталі

Протягом останньої доби сили оборони продемонстрували високу результативність у перехопленні ворожих БПЛА оперативно-тактичного рівня, знищивши 2 157 одиниць. Також суттєвих втрат зазнала російська артилерія – знешкоджено 61 систему. Крім того, окупанти втратили 281 одиницю автомобільної техніки та автоцистерн, що критично впливає на логістичне забезпечення передових підрозділів агресора паливом та боєприпасами.

Статистика ураженої техніки за минулу добу

Окрім артилерії та дронів, за добу ворожий парк техніки скоротився на 5 танків та 3 бойові броньовані машини. Також було ліквідовано одну реактивну систему залпового вогню (РСЗВ) та одну одиницю спеціальної техніки.

Загальна кількість знищених засобів ППО, літаків, гелікоптерів та кораблів за цей період залишилася незмінною, проте Генштаб зазначає, що всі дані постійно уточнюються через високу динаміку бойових дій.

Степан Гафтко

Війна в Україні
Техніка
Війна в Україні
Генеральний штаб Збройних сил України
Україна