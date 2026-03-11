Сили оборони ліквідували на фронті протягом доби ще 990 загарбників

Станом на ранок 11 березня загальні втрати особового складу російських окупаційних військ з початку повномасштабного вторгнення орієнтовно склали 1 275 980 осіб. За минулу добу українські захисники ліквідували ще 990 загарбників та знищили значну кількість ворожої техніки. Про це повідомляє Генштаб, пише УНН.

Деталі

Протягом останньої доби сили оборони продемонстрували високу результативність у перехопленні ворожих БПЛА оперативно-тактичного рівня, знищивши 2 157 одиниць. Також суттєвих втрат зазнала російська артилерія – знешкоджено 61 систему. Крім того, окупанти втратили 281 одиницю автомобільної техніки та автоцистерн, що критично впливає на логістичне забезпечення передових підрозділів агресора паливом та боєприпасами.

Статистика ураженої техніки за минулу добу

Окрім артилерії та дронів, за добу ворожий парк техніки скоротився на 5 танків та 3 бойові броньовані машини. Також було ліквідовано одну реактивну систему залпового вогню (РСЗВ) та одну одиницю спеціальної техніки.

Загальна кількість знищених засобів ППО, літаків, гелікоптерів та кораблів за цей період залишилася незмінною, проте Генштаб зазначає, що всі дані постійно уточнюються через високу динаміку бойових дій.

