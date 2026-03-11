Силы обороны ликвидировали на фронте за сутки еще 990 захватчиков

По состоянию на утро 11 марта общие потери личного состава российских оккупационных войск с начала полномасштабного вторжения ориентировочно составили 1 275 980 человек. За минувшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 990 захватчиков и уничтожили значительное количество вражеской техники. Об этом сообщает Генштаб, пишет УНН.

Детали

В течение последних суток силы обороны продемонстрировали высокую результативность в перехвате вражеских БПЛА оперативно-тактического уровня, уничтожив 2 157 единиц. Также существенные потери понесла российская артиллерия – обезврежена 61 система. Кроме того, оккупанты потеряли 281 единицу автомобильной техники и автоцистерн, что критически влияет на логистическое обеспечение передовых подразделений агрессора топливом и боеприпасами.

Статистика пораженной техники за минувшие сутки

Помимо артиллерии и дронов, за сутки вражеский парк техники сократился на 5 танков и 3 боевые бронированные машины. Также была ликвидирована одна реактивная система залпового огня (РСЗО) и одна единица специальной техники.

Общее количество уничтоженных средств ПВО, самолетов, вертолетов и кораблей за этот период осталось неизменным, однако Генштаб отмечает, что все данные постоянно уточняются из-за высокой динамики боевых действий.

