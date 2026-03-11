$43.900.1750.710.17
ukenru
Эксклюзив
10 марта, 17:36 • 18733 просмотра
США частично снимают нефтяные санкции с россии – насколько это опасно для Украины и как ей действовать
Эксклюзив
10 марта, 15:44 • 64212 просмотра
Что будет с ценами на продукты в Украине и сколько придется платить за самое необходимоеPhoto
Эксклюзив
10 марта, 15:25 • 49081 просмотра
Гастрит без мифов, или почему «весенних обострений» на самом деле не существует
Эксклюзив
10 марта, 14:11 • 33815 просмотра
Как война в Иране влияет на переговоры по Украине – мир ближе или как никогда далек
Эксклюзив
10 марта, 12:33 • 39829 просмотра
Эксперт рассказал, улучшит ли украинская "шахедная помощь" отношения с США
Эксклюзив
10 марта, 11:27 • 33302 просмотра
Регулирование спецрежима Defence City требует упрощения для поддержки предприятий - член оборонного комитета Рады
Эксклюзив
10 марта, 11:25 • 53924 просмотра
Клиника Odrex отрицает причастность к мошенничеству и медицинской халатности, несмотря на 10 уголовных производств
Эксклюзив
10 марта, 08:20 • 61502 просмотра
Рука-нога-рот или вирус Коксаки - как им заражаются люди и чем опасна инфекция
9 марта, 19:48 • 54385 просмотра
НБУ просит ЕС быть посредником в деле задержания инкассаторов и изъятия наличности Ощадбанка в Венгрии
Эксклюзив
9 марта, 19:03 • 85960 просмотра
Ударит ли Иран по Украине после заявлений о помощи в сбитии "шахедов": эксперт оценил риски
Силы обороны ликвидировали на фронте за сутки еще 990 захватчиков

Киев • УНН

 • 822 просмотра

Генштаб отчитывается о ликвидации 990 оккупантов и 61 артсистемы за сутки. Уничтожено более двух тысяч беспилотников и 281 единица автомобильной техники врага.

Силы обороны ликвидировали на фронте за сутки еще 990 захватчиков

По состоянию на утро 11 марта общие потери личного состава российских оккупационных войск с начала полномасштабного вторжения ориентировочно составили 1 275 980 человек. За минувшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 990 захватчиков и уничтожили значительное количество вражеской техники. Об этом сообщает Генштаб, пишет УНН.

Детали

В течение последних суток силы обороны продемонстрировали высокую результативность в перехвате вражеских БПЛА оперативно-тактического уровня, уничтожив 2 157 единиц. Также существенные потери понесла российская артиллерия – обезврежена 61 система. Кроме того, оккупанты потеряли 281 единицу автомобильной техники и автоцистерн, что критически влияет на логистическое обеспечение передовых подразделений агрессора топливом и боеприпасами.

Статистика пораженной техники за минувшие сутки

Помимо артиллерии и дронов, за сутки вражеский парк техники сократился на 5 танков и 3 боевые бронированные машины. Также была ликвидирована одна реактивная система залпового огня (РСЗО) и одна единица специальной техники.

Общее количество уничтоженных средств ПВО, самолетов, вертолетов и кораблей за этот период осталось неизменным, однако Генштаб отмечает, что все данные постоянно уточняются из-за высокой динамики боевых действий.

Завод "Кремний Эл" в Брянске атаковали ракетами Storm Shadow, зафиксированы повреждения производственных мощностей - Генштаб10.03.26, 20:17 • 3650 просмотров

Степан Гафтко

Война в Украине
Техника
Война в Украине
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Украина