Силоміць затягнув 9-річну дівчинку на сусідський город та зґвалтував: в Одеській області затримали 25-річного чоловіка
Київ • УНН
В Одеській області за зґвалтування 9-річної дівчинки затримали 25-річного чоловіка. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі.
В Одеській області поліцейські затримали 25-річного чоловіка за підозрою у зґвалтуванні 9-річної дівчинки. Слідчі вже повідомили фігуранту про підозру та взяли його під варту. За скоєне йому загрожує до 15 років ув’язнення, передає УНН із посиланням на поліцію Одеської області.
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Попередньо поліцейські встановили, що вночі, коли нікого з дорослих не було вдома, зловмисник проник через незачинені двері до приватного будинку, де на той момент перебували дві сестрички 6-ти та 9-ти років, і силоміць затягнув старшу дівчинку на сусідський город та зґвалтував.
Від доньки про подію дізналась мати, яка повідомила до поліції.
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У ході проведення першочергових слідчо-розшукових заходів оперативники територіального підрозділу поліції встановили, що до злочину причетний 25-річний молодик, який нещодавно переїхав у той населений пункт зі своєю співмешканкою.
Його розшукали і затримали.
Правоохоронці повідомили фігуранту про підозру за ч. 4 ст. 152 Кримінального кодексу України. Йдеться про зґвалтування, вчинене щодо особи, яка не досягла чотирнадцяти років, незалежно від її добровільної згоди. Цей злочин карається позбавленням волі на строк від 10-ти до 15-ти років.
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За клопотанням слідчих підозрюваному судом обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. У рамках розпочатого провадження призначено низку експертиз. Слідство триває.