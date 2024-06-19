Силой затащил 9-летнюю девочку на соседский огород и изнасиловал: в Одесской области задержали 25-летнего мужчину

В Одесской области полицейские задержали 25-летнего мужчину по подозрению в изнасиловании 9-летней девочки. Следователи уже сообщили фигуранту о подозрении и взяли его под стражу. За содеянное ему грозит до 15 лет заключения, передает УНН со ссылкой на полицию Одесской области.

Детали

Предварительно полицейские установили, что ночью, когда никого из взрослых не было дома, злоумышленник проник через незапертую дверь в частный дом, где на тот момент находились две сестрички 6-ти и 9-ти лет, и силой затащил старшую девочку на соседский огород и изнасиловал.

От дочери о происшествии узнала мать, которая сообщила в полицию.

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В ходе проведения первоочередных следственно-розыскных мероприятий оперативники территориального подразделения полиции установили, что к преступлению причастен 25-летний молодой человек, который недавно переехал в тот населенный пункт со своей сожительницей.

Его разыскали и задержали.

Правоохранители сообщили фигуранту о подозрении по ч. 4 ст. 152 Уголовного кодекса Украины. Речь идет об изнасиловании, совершенном в отношении лица, не достигшего четырнадцати лет, независимо от его добровольного согласия. Это преступление наказывается лишением свободы на срок от 10-ти до 15-ти лет.

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По ходатайству следователей подозреваемому судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. В рамках начатого производства назначен ряд экспертиз. Следствие продолжается.