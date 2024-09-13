Сибіга обговорив з комісаркою ЄС допомогу охочим повернутися додому українцям
Київ • УНН
Очільник МЗС України Андрій Сибіга провів зустріч з Єврокомісаркою із внутрішніх справ ЄС Ілвою Йоханссон. Обговорено спільні кроки для допомоги українцям, які планують повернутися в Україну.
Голова МЗС України Андрій Сибіга провів зустріч з єврокомісаркою із внутрішніх справ ЄС Ілвою Йоханссон. Обговорено спільні кроки для допомоги українцям, які планують повернутися в Україну, повідомив міністр у X 12 вересня, пише УНН.
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"... у Міністерстві закордонних справ України відбулася окрема зустріч з єврокомісаркою із внутрішніх справ ЄС Ілвою Йоханссон. Я подякував єврокомісарці Йоханссон за всі її зусилля, спрямовані на підтримку нашого народу. Ми обговорили спільні кроки, спрямовані на допомогу нашим громадянам, які мають намір повернутися в Україну", - зазначив очільник МЗС.
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