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Сибіга обговорив з комісаркою ЄС допомогу охочим повернутися додому українцям

Київ • УНН

 • 51957 перегляди

Очільник МЗС України Андрій Сибіга провів зустріч з Єврокомісаркою із внутрішніх справ ЄС Ілвою Йоханссон. Обговорено спільні кроки для допомоги українцям, які планують повернутися в Україну.

Голова МЗС України Андрій Сибіга провів зустріч з єврокомісаркою із внутрішніх справ ЄС Ілвою Йоханссон. Обговорено спільні кроки для допомоги українцям, які планують повернутися в Україну, повідомив міністр у X 12 вересня, пише УНН.

Деталі

"... у Міністерстві закордонних справ України відбулася окрема зустріч з єврокомісаркою із внутрішніх справ ЄС Ілвою Йоханссон. Я подякував єврокомісарці Йоханссон за всі її зусилля, спрямовані на підтримку нашого народу. Ми обговорили спільні кроки, спрямовані на допомогу нашим громадянам, які мають намір повернутися в Україну", - зазначив очільник МЗС.

Близько двох третин українських біженців хочуть повернутися додому - опитування ООН20.02.24, 14:46 • 26627 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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