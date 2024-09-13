Сибига обсудил с комиссаром ЕС помощь желающим вернуться домой украинцам

Глава МИД Украины Андрей Сибига провел встречу с еврокомиссаром по внутренним делам ЕС Илвой Йоханссон. Обсуждены совместные шаги для помощи украинцам, которые планируют вернуться в Украину, сообщил министр в X 12 сентября, пишет УНН.

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«... в Министерстве иностранных дел Украины состоялась отдельная встреча с еврокомиссаром по внутренним делам ЕС Ильвой Йоханссон. Я поблагодарил еврокомиссара Йоханссон за все ее усилия, направленные на поддержку нашего народа. Мы обсудили совместные шаги, направленные на помощь нашим гражданам, которые намерены вернуться в Украину», - отметил глава МИД.

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