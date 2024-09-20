Сибіга обговорив Формулу миру з главами МЗС ПАР та Бразилії: деталі
Київ • УНН
Андрій Сибіга провів розмови з міністрами закордонних справ ПАР та Бразилії. Обговорювалися підтримка територіальної цілісності України та Формула миру Зеленського як шлях до справедливого та тривалого миру.
Міністр закордонних справ Андрій Сибіга поговорив із главами МЗС ПАР та Бразилії - Рональдом Ламолою та Мауро Віейрою. Говорили про Формулу миру та територіальну цілісність України, передає УНН.
"Плідна розмова з міністром Рональдом Ламолою. Ми високо цінуємо підтримку ПАР суверенітету та територіальної цілісності України та Формули миру Президента Володимира Зеленського.
Домовилися продовжувати нашу спільну роботу до встановлення всеосяжного, справедливого та тривкого миру в Україні", – зазначив Сибіга.
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Крім того, глава МЗС України провів телефонну розмову з міністром закордонних справ Бразилії Мауро Віейрою.
"Продуктивна розмова з міністром закордонних справ Мауро Вієйрою. Ми цінуємо підтримку Бразилією суверенітету та територіальної цілісності України.
Формула миру — це єдиний спосіб досягти справедливого та тривкого миру для України, і роль Бразилії є вирішальною. З нетерпінням чекаємо на продовження нашого діалогу під час Тижня високого рівня ГА ООН", – додав Сибіга.
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