Сибига обсудил Формулу мира с главами МИД ЮАР и Бразилии: детали
Киев • УНН
Андрей Сибига провел разговоры с министрами иностранных дел ЮАР и Бразилии. Обсуждались поддержка территориальной целостности Украины и Формула мира Зеленского как путь к справедливому и прочному миру.
Министр иностранных дел Андрей Сибига поговорил с главами МИД ЮАР и Бразилии - Рональдом Ламолой и Мауро Виейрой. Говорили о Формуле мира и территориальной целостности Украины, передает УНН.
«Плодотворный разговор с министром Рональдом Ламолой. Мы высоко ценим поддержку ЮАР суверенитета и территориальной целостности Украины и Формулы мира Президента Владимира Зеленского.
Договорились продолжать нашу совместную работу до установления всеобъемлющего, справедливого и прочного мира в Украине», - отметил Сибига.
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Кроме того, глава МИД Украины провел телефонный разговор с министром иностранных дел Бразилии Мауро Виейрой.
«Продуктивный разговор с министром иностранных дел Мауро Виейрой. Мы ценим поддержку Бразилией суверенитета и территориальной целостности Украины.
Формула мира - это единственный способ достичь справедливого и прочного мира для Украины, и роль Бразилии является решающей. С нетерпением ждем продолжения нашего диалога во время Недели высокого уровня ГА ООН», - добавил Сибига.
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