Світові ціни на золото стрімко зростають на тлі ескалації бойових дій на Близькому Сході
Київ • УНН
Вартість золота зросла через переведення капіталів в захисні активи на тлі посилення військового конфлікту в Перській затоці. Спотова ціна піднялася на 0,8%, закріпившись вище $5100 за унцію.
У четвер вартість золота продемонструвала суттєве зростання, оскільки інвестори почали масово переводити капітали в захисні активи через посилення військового конфлікту в Перській затоці. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.
Деталі
Додатковим стимулом для подорожчання дорогоцінного металу стало ослаблення американського долара, що зробило злитки привабливішими для міжнародних покупців. Спотова ціна піднялася на 0,8%, впевнено закріпившись вище психологічної позначки у 5 100 доларів за унцію, що відображає високий рівень тривоги на світових фінансових ринках.
Геополітичні ризики як головний фактор подорожчання
Загострення ситуації навколо Ірану та США змушує великих гравців ринку шукати "безпечну гавань", якою традиційно є золото. Квітневі ф'ючерси в США продемонстрували ще динамічніше зростання, піднявшись на 1% та досягнувши рівня 5 186,40 доларів. Аналітики зазначають, що поточне ралі зумовлене не лише страхом перед великою війною, а й певною нормалізацією фінансових умов після тривалого домінування долара.
Золото виграє від геополітичних ризиків, які ми спостерігали загострення останніми днями. Тож ціни зросли певною мірою через нормалізацію фінансових умов та долар США, який відступає від максимумів
