4 березня, 20:04 • 11274 перегляди
Через ситуацію навколо Ірану немає необхідних сигналів для тристоронньої зустрічі - Зеленський
4 березня, 19:36 • 31311 перегляди
Антимонопольний комітет розпочав перевірки АЗС, на яких різко зросли ціни на пальне
Ексклюзив
4 березня, 15:27 • 41650 перегляди
Підготовка до весняних боїв - як зміниться ситуація на фронті з приходом тепла
Ексклюзив
4 березня, 13:52 • 49086 перегляди
Паніка чи реальна вартість - ситуація з пальним в УкраїніPhoto
Ексклюзив
4 березня, 12:44 • 32344 перегляди
СБУ та ЗСУ уразили морський тральщик "валентін пікуль" і ще два кораблі у новоросійську
4 березня, 09:19 • 33105 перегляди
54 звернення отримано від українців на тлі ескалації на Близькому Сході - МЗС
3 березня, 18:22 • 57476 перегляди
Ексголову Держприкордонслужби Сергія Дейнека мобілізували
Ексклюзив
3 березня, 16:32 • 81090 перегляди
Довкілля та війна: що відбувається з українськими лісами, степами та заповідникамиPhoto
3 березня, 15:45 • 68324 перегляди
Україна зіткнулася з опором щодо прискореного вступу до ЄС - Reuters
Ексклюзив
3 березня, 13:15 • 69586 перегляди
В оборонному комітеті Верховної Ради готові вислухати бізнес і доопрацювати законодавство щодо Defence City
Світові ціни на золото стрімко зростають на тлі ескалації бойових дій на Близькому Сході

Київ • УНН

 • 34 перегляди

Вартість золота зросла через переведення капіталів в захисні активи на тлі посилення військового конфлікту в Перській затоці. Спотова ціна піднялася на 0,8%, закріпившись вище $5100 за унцію.

Світові ціни на золото стрімко зростають на тлі ескалації бойових дій на Близькому Сході

У четвер вартість золота продемонструвала суттєве зростання, оскільки інвестори почали масово переводити капітали в захисні активи через посилення військового конфлікту в Перській затоці. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Додатковим стимулом для подорожчання дорогоцінного металу стало ослаблення американського долара, що зробило злитки привабливішими для міжнародних покупців. Спотова ціна піднялася на 0,8%, впевнено закріпившись вище психологічної позначки у 5 100 доларів за унцію, що відображає високий рівень тривоги на світових фінансових ринках.

Геополітичні ризики як головний фактор подорожчання

Загострення ситуації навколо Ірану та США змушує великих гравців ринку шукати "безпечну гавань", якою традиційно є золото. Квітневі ф'ючерси в США продемонстрували ще динамічніше зростання, піднявшись на 1% та досягнувши рівня 5 186,40 доларів. Аналітики зазначають, що поточне ралі зумовлене не лише страхом перед великою війною, а й певною нормалізацією фінансових умов після тривалого домінування долара.

Золото виграє від геополітичних ризиків, які ми спостерігали загострення останніми днями. Тож ціни зросли певною мірою через нормалізацію фінансових умов та долар США, який відступає від максимумів

– пояснив Кайл Родда, старший аналітик Capital.com.

Степан Гафтко

