Мировые цены на золото стремительно растут на фоне эскалации боевых действий на Ближнем Востоке
Киев • УНН
Стоимость золота выросла из-за перевода капиталов в защитные активы на фоне усиления военного конфликта в Персидском заливе. Спотовая цена поднялась на 0,8%, закрепившись выше $5100 за унцию.
В четверг стоимость золота продемонстрировала существенный рост, поскольку инвесторы начали массово переводить капиталы в защитные активы из-за усиления военного конфликта в Персидском заливе. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.
Детали
Дополнительным стимулом для подорожания драгоценного металла стало ослабление американского доллара, что сделало слитки более привлекательными для международных покупателей. Спотовая цена поднялась на 0,8%, уверенно закрепившись выше психологической отметки в 5 100 долларов за унцию, что отражает высокий уровень тревоги на мировых финансовых рынках.
Геополитические риски как главный фактор подорожания
Обострение ситуации вокруг Ирана и США заставляет крупных игроков рынка искать "безопасную гавань", которой традиционно является золото. Апрельские фьючерсы в США продемонстрировали еще более динамичный рост, поднявшись на 1% и достигнув уровня 5 186,40 долларов. Аналитики отмечают, что текущее ралли обусловлено не только страхом перед большой войной, но и определенной нормализацией финансовых условий после длительного доминирования доллара.
Золото выигрывает от геополитических рисков, которые мы наблюдали обострение в последние дни. Поэтому цены выросли в определенной степени из-за нормализации финансовых условий и доллара США, который отступает от максимумов
Цена на золото закрепилась на исторических максимумах в более чем $5185 за унцию после переговоров между США и Ираном27.02.26, 06:02 • 5540 просмотров