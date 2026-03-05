$43.450.22
4 марта, 20:04 • 11249 просмотра
Из-за ситуации вокруг Ирана нет необходимых сигналов для трехсторонней встречи - Зеленский
4 марта, 19:36 • 31188 просмотра
Антимонопольный комитет начал проверки АЗС, на которых резко выросли цены на топливо
Эксклюзив
4 марта, 15:27 • 41539 просмотра
Подготовка к весенним боям - как изменится ситуация на фронте с приходом тепла
Эксклюзив
4 марта, 13:52 • 48978 просмотра
Паника или реальная стоимость – ситуация с горючим в УкраинеPhoto
Эксклюзив
4 марта, 12:44 • 32296 просмотра
СБУ и ВСУ поразили морской тральщик "валентин пикуль" и еще два корабля в новороссийске
4 марта, 09:19 • 33075 просмотра
54 обращения получено от украинцев на фоне эскалации на Ближнем Востоке - МИД
3 марта, 18:22 • 57463 просмотра
Экс-главу Госпогранслужбы Сергея Дейнеко мобилизовали
Эксклюзив
3 марта, 16:32 • 81088 просмотра
Окружающая среда и война: что происходит с украинскими лесами, степями и заповедникамиPhoto
3 марта, 15:45 • 68314 просмотра
Украина столкнулась с сопротивлением по ускоренному вступлению в ЕС - Reuters
Эксклюзив
3 марта, 13:15 • 69581 просмотра
В оборонном комитете Верховной Рады готовы выслушать бизнес и доработать законодательство по Defence City
Мировые цены на золото стремительно растут на фоне эскалации боевых действий на Ближнем Востоке

Киев • УНН

 • 20 просмотра

Стоимость золота выросла из-за перевода капиталов в защитные активы на фоне усиления военного конфликта в Персидском заливе. Спотовая цена поднялась на 0,8%, закрепившись выше $5100 за унцию.

Мировые цены на золото стремительно растут на фоне эскалации боевых действий на Ближнем Востоке

В четверг стоимость золота продемонстрировала существенный рост, поскольку инвесторы начали массово переводить капиталы в защитные активы из-за усиления военного конфликта в Персидском заливе. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Дополнительным стимулом для подорожания драгоценного металла стало ослабление американского доллара, что сделало слитки более привлекательными для международных покупателей. Спотовая цена поднялась на 0,8%, уверенно закрепившись выше психологической отметки в 5 100 долларов за унцию, что отражает высокий уровень тревоги на мировых финансовых рынках.

Геополитические риски как главный фактор подорожания

Обострение ситуации вокруг Ирана и США заставляет крупных игроков рынка искать "безопасную гавань", которой традиционно является золото. Апрельские фьючерсы в США продемонстрировали еще более динамичный рост, поднявшись на 1% и достигнув уровня 5 186,40 долларов. Аналитики отмечают, что текущее ралли обусловлено не только страхом перед большой войной, но и определенной нормализацией финансовых условий после длительного доминирования доллара.

Золото выигрывает от геополитических рисков, которые мы наблюдали обострение в последние дни. Поэтому цены выросли в определенной степени из-за нормализации финансовых условий и доллара США, который отступает от максимумов

– пояснил Кайл Родда, старший аналитик Capital.com.

