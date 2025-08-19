Світові лідери обговорили припинення бойових дій в Україні: NYT озвучило 5 висновків

Учасники зустрічі 18 серпня у Білому домі – президенти України, США, Фінляндії, канцлер Німеччини, прем’єр-міністри Великої Британії, Франції, Італії, голова Європейської комісії і генеральний секретар НАТО - продемонстрували відносну єдність щодо припинення бойових дій між росією і Україною. Але деякі питання залишились невирішеними, повідомляє УНН з посиланням на The New York Times.

Деталі

Як йдеться у публікації, більша частина зустрічі була присвячена тому, які гарантії безпеки європейські країни та США нададуть Україні, якщо Зеленський погодиться на угоду про припинення бойових дій. Крім того, Дональд Трамп поговорив з російським диктатором володимиром путіним з метою обговорити деталі ймовірної багатосторонньої зустрічі. Однак наразі невідомо, коли і чи взагалі відбудеться така зустріч.

The New York Times наводить 5 висновків зустрічі:

Лідери продемонстрували відносно єдину позицію

Учасники зустрічі погодилися з планом організувати прямі переговори між Зеленським і путіним, поки вирішуються інші питання. Йдеться про точний характер гарантій безпеки для України і те, яку територію, якщо взагалі, Україна може фактично віддати росіянам.

Водночас, деякі розбіжності проявились. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц виступив за введення перемир'я перед подальшими переговорами з росією, але Трамп м'яко відхилив цю пропозицію. А президент Франції Еммануель Макрон висловив скептицизм щодо добросовісності путіна.

Я не переконаний, що президент путін також прагне миру - сказав він журналістам на прес-конференції.

Трамп узагальнено висловився щодо гарантій безпеки для України

У соціальних мережах Трамп назвав зустріч "плідною". Водночас, він не відповів прямо, чи відправить американські війська в Україну у якості миротворців.

Європейські лідери наполягали на тому, щоб Трамп надав гарантії безпеки, подібні до статті 5 НАТО, що означає, що напад на Україну буде вважатися нападом на всі країни НАТО.

Ми надамо їм дуже хороший захист і дуже хорошу безпеку - сказав Трамп.

На запитання, які гарантії безпеки він хоче, президент України Володимир Зеленський відповів: "Усе".

Трамп вів певну дипломатичну діяльність з путіним

Колишній президент Джозеф Байден колись назвав путіна "кривавим диктатором", але Трамп давно має більш позитивну думку про російського президента.

Нинішній президент США продовжував зображати путіна як людину, яка щиро зацікавлена у пошуку способу закінчити війну, яку ж він сам і розпочав. В один момент Трамп перервав свою зустріч з європейськими лідерами в Східній залі Білого дому, щоб зателефонувати російському диктатору.

Після цього Трамп заявив у соцмережах, що зателефонував путіну, щоб почати організацію зустрічі між Зеленським і російським лідером. Він сказав, що потім спробує зустрітися з обома лідерами в рамках тристоронньої зустрічі. Однак було незрозуміло, чи всі сторони згодні на це.

Водночас, юрій ушаков, радник путіна з питань зовнішньої політики, заявив, що путін і Трамп провели "відверту і дуже конструктивну" телефонну розмову про зустріч із Зеленським і європейськими лідерами в Білому домі.

У перекладі з дипломатичної мови "відверта розмова" часто означає, що сторони не дійшли повної згоди.

Також у заяві йдеться про те, що російський і американський лідери домовилися призначити більш високопоставлених переговорників для прямих переговорів між росією та Україною, але не згадується, чи братиме участь у них сам путін. І хоча путін не відмовився від зустрічі із Зеленським, він чітко дав зрозуміти, що не вважає українського президента легітимним і рівним собі.

Зеленський заявив, що Україна придбає американську зброю на суму 90 мільярдів доларів

Трамп заявив, що не хоче надавати Україні додаткову допомогу, але готовий продавати зброю, щоб допомогти українцям відбивати російські атаки. У понеділок Зеленський висловив особливий інтерес до придбання додаткових систем протиповітряної оборони Patriot, щоб мінімізувати збитки від безперервних російських ракетних ударів.

Зеленський заявив журналістам у понеділок, що в рамках будь-яких гарантій безпеки Україна придбає американську зброю на суму 90 мільярдів доларів через Європу, а США куплять дрони в України. Він зазначив, що офіційна угода ще має бути укладена. Але угода такого масштабу стане суттєвим кроком до забезпечення того, щоб українські сили продовжували боротися проти росії і мали надійну оборону на випадок укладення мирної угоди.

Нагадаємо

Інститут вивчення війни повідомив, що Україні необхідні міжнародні гарантії безпеки та розгортання миротворчого контингенту для стримування майбутньої російської агресії. Повна окупація Донбасу дозволить росіянам відновити віну проти України на вигідніших умовах.