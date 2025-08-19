Мировые лидеры обсудили прекращение боевых действий в Украине: NYT озвучила 5 выводов

Участники встречи 18 августа в Белом доме – президенты Украины, США, Финляндии, канцлер Германии, премьер-министры Великобритании, Франции, Италии, глава Европейской комиссии и генеральный секретарь НАТО – продемонстрировали относительное единство в отношении прекращения боевых действий между россией и Украиной. Но некоторые вопросы остались нерешенными, сообщает УНН со ссылкой на The New York Times.

Детали

Как говорится в публикации, большая часть встречи была посвящена тому, какие гарантии безопасности европейские страны и США предоставят Украине, если Зеленский согласится на соглашение о прекращении боевых действий. Кроме того, Дональд Трамп поговорил с российским диктатором владимиром путиным с целью обсудить детали вероятной многосторонней встречи. Однако пока неизвестно, когда и состоится ли вообще такая встреча.

The New York Times приводит 5 выводов встречи:

Лидеры продемонстрировали относительно единую позицию

Участники встречи согласились с планом организовать прямые переговоры между Зеленским и Путиным, пока решаются другие вопросы. Речь идет о точном характере гарантий безопасности для Украины и о том, какую территорию, если вообще, Украина может фактически отдать россиянам.

В то же время, проявились некоторые разногласия. Канцлер Германии Фридрих Мерц выступил за введение перемирия перед дальнейшими переговорами с россией, но Трамп мягко отклонил это предложение. А президент Франции Эммануэль Макрон выразил скептицизм относительно добросовестности путина.

Я не убежден, что президент путин также стремится к миру - сказал он журналистам на пресс-конференции.

Трамп обобщенно высказался относительно гарантий безопасности для Украины

В социальных сетях Трамп назвал встречу "плодотворной". В то же время, он не ответил прямо, отправит ли американские войска в Украину в качестве миротворцев.

Европейские лидеры настаивали на том, чтобы Трамп предоставил гарантии безопасности, подобные статье 5 НАТО, что означает, что нападение на Украину будет считаться нападением на все страны НАТО.

Мы предоставим им очень хорошую защиту и очень хорошую безопасность - сказал Трамп.

На вопрос, какие гарантии безопасности он хочет, президент Украины Владимир Зеленский ответил: "Все".

Трамп вел определенную дипломатическую деятельность с Путиным

Бывший президент Джозеф Байден когда-то назвал путина "кровавым диктатором", но Трамп давно имеет более позитивное мнение о российском президенте.

Нынешний президент США продолжал изображать путина как человека, искренне заинтересованного в поиске способа закончить войну, которую же он сам и начал. В один момент Трамп прервал свою встречу с европейскими лидерами в Восточном зале Белого дома, чтобы позвонить российскому диктатору.

После этого Трамп заявил в соцсетях, что позвонил путину, чтобы начать организацию встречи между Зеленским и российским лидером. Он сказал, что затем попытается встретиться с обоими лидерами в рамках трехсторонней встречи. Однако было непонятно, все ли стороны согласны на это.

В то же время, юрий ушаков, советник путина по вопросам внешней политики, заявил, что путин и Трамп провели "откровенный и очень конструктивный" телефонный разговор о встрече с Зеленским и европейскими лидерами в Белом доме.

В переводе с дипломатического языка "откровенный разговор" часто означает, что стороны не пришли к полному согласию.

Также в заявлении говорится о том, что российский и американский лидеры договорились назначить более высокопоставленных переговорщиков для прямых переговоров между россией и Украиной, но не упоминается, будет ли участвовать в них сам путин. И хотя путин не отказался от встречи с Зеленским, он четко дал понять, что не считает украинского президента легитимным и равным себе.

Зеленский заявил, что Украина приобретет американское оружие на сумму 90 миллиардов долларов

Трамп заявил, что не хочет предоставлять Украине дополнительную помощь, но готов продавать оружие, чтобы помочь украинцам отражать российские атаки. В понедельник Зеленский выразил особый интерес к приобретению дополнительных систем противовоздушной обороны Patriot, чтобы минимизировать ущерб от непрерывных российских ракетных ударов.

Зеленский заявил журналистам в понедельник, что в рамках любых гарантий безопасности Украина приобретет американское оружие на сумму 90 миллиардов долларов через Европу, а США купят дроны у Украины. Он отметил, что официальное соглашение еще должно быть заключено. Но соглашение такого масштаба станет существенным шагом к обеспечению того, чтобы украинские силы продолжали бороться против россии и имели надежную оборону на случай заключения мирного соглашения.

Напомним

Институт изучения войны сообщил, что Украине необходимы международные гарантии безопасности и развертывание миротворческого контингента для сдерживания будущей российской агрессии. Полная оккупация Донбасса позволит россиянам возобновить войну против Украины на более выгодных условиях.