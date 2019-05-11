Світоліна в обіймах футболістів: тенісистка зустрілась із гравцями "Реалу"
Київ • УНН
КИЇВ. 11 травня. УНН. Шоста ракетка світу Еліна Світоліна за допомогою Instagram опублікувала фото на якому в Мадриді засвітилася із провідними гравцями мадридського "Реалу", передає УНН.
Наша тенісистка зустрілася з чинним володарем "Золотого м'яча" Лукою Модричем, а також його зоряним партнером по мадридському "Реалу" німецьким футболістом Тоні Кроосом.
У кадр також потрапив триразовий переможець турнірів Великого шолома швейцарець Стен Ваврінка і бойфренд Світоліної - француз Гаель Монфіс.
Як повідомляв УНН, раніше із володарем "Золотого м'яча" опублікували фото й три інші провідні тенісистки України.