Українські тенісистки зустрілись із володарем "Золотого м'яча"
Київ • УНН
КИЇВ. 7 травня. УНН. Українські тенісистки Леся Цуренко та Людмила і Надія Кіченок за допомогою Instagram поділились світлинами зустрічі із футболістом збірної Хорватії Лука Модрічем, передає УНН.
Українки, які змагаються в рамках турніру "Прем'єр" у Мадриді, провели зустрічі із чинним володарем "Золотого м'яча" Лукою Модричем, який грає за місцевий "Реал".
"День став набагато більш позитивним після зустрічі з цим чемпіоном", - сказано у повідомленні Людмили Кіченок.
Зауважимо, що в 2018-му році Модріч став найкращим гравцем чемпіонату світу, а також удостоївся звань футболіста року за версією ФІФА і кращого футболіста сезону за версією УЄФА, ставши володарем "Золотого м'яча".
Нагадаємо, що вчора сестри Кіченок поступилися на старті парного турніру в Мадриді, а Леся Цуренко пробилася до другого кола.