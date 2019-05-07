Украинские теннисистки встретились с обладателем "Золотого мяча"
Киев • УНН
КИЕВ. 7 мая. УНН. Украинские теннисистки Леся Цуренко и Людмила и Надежда Киченок с помощью Instagram поделились фотографиями встречи с футболистом сборной Хорватии Лукой Модричем, передает УНН.
Украинки, которые соревнуются в рамках турнира "Премьер" в Мадриде, провели встречи с действующим обладателем "Золотого мяча" Лукой Модричем, который играет за местный "Реал".
"День стал гораздо более позитивным после встречи с этим чемпионом", - говорится в сообщении Людмилы Киченок.
Заметим, что в 2018 году Модрич стал лучшим игроком чемпионата мира, а также удостоился званий футболиста года по версии ФИФА и лучшего футболиста сезона по версии УЕФА, став обладателем "Золотого мяча".
Напомним, что вчера сестры Киченок уступили на старте парного турнира в Мадриде, а Леся Цуренко пробилась во второй круг.