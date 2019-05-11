Свитолина в объятиях футболистов: теннисистка встретилась с игроками "Реала"
Киев • УНН
КИЕВ. 11 мая. УНН. Шестая ракетка мира Элина Свитолина с помощью Instagram опубликовала фото на котором в Мадриде засветилась с ведущими игроками мадридского "Реала", передает УНН.
Наша теннисистка встретилась с действующим обладателем "Золотого мяча" Лукой Модричем, а также его звездным партнером по мадридскому "Реалу" немецким футболистом Тони Кроосом.
В кадр также попал трехкратный победитель турниров Большого шлема швейцарец Станислас Вавринка и бойфренд Свитолиной - француз Гаэль Монфис.
Как сообщал УНН, ранее с обладателем "Золотого мяча" опубликовали фото и три другие ведущие теннисистки Украины.