Світ перебуває в "новій ері загроз" - міністр оборони Британії
Київ • УНН
Міністр оборони Британії Джон Гілі заявив про необхідність радикальних змін у системі оборони через нову еру загроз.
Світ вступив у нову еру загроз, і це вимагає радикальних змін у системі оборони. Про це в Лондоні під час виступу в Інституті уряду заявив міністр оборони Великої Британії Джон Гілі, повідомляє УНН з посиланням на The Guardian.
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Політик, зокрема, закликав максимально відповідально підійти до питань реформування безпекового сектору країни.
Рішення, які будуть ухвалені протягом наступних тижнів, визначатимуть не лише результат конфлікту в Україні, але й безпеку нашого світу для наступних поколінь. І природа урядування передбачає вирішення цих викликів,
За його словами, "політичне лідерство" передбачає не лише вирішення поточних проблем, але й готовність до реформ для забезпечення безпеки в майбутньому.
Ми живемо в нову еру загроз, і це вимагає нової ери для оборони,
Нагадаємо
Законодавці Великої Британії від основних партій планують винести на голосування пропозицію премʼєр-міністра Кіра Стармера про відправлення військ в Україну як частину післявоєнного процесу.
Прем'єр Британії Кір Стармер заявив про готовність розмістити британські війська в Україні для забезпечення мирних угод. Британія планує відігравати провідну роль у гарантуванні безпеки України та виділяє 3 млрд фунтів щорічно до 2030 року.