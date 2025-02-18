Світ перебуває в "новій ері загроз" - міністр оборони Британії

Світ вступив у нову еру загроз, і це вимагає радикальних змін у системі оборони. Про це в Лондоні під час виступу в Інституті уряду заявив міністр оборони Великої Британії Джон Гілі, повідомляє УНН з посиланням на The Guardian.

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Політик, зокрема, закликав максимально відповідально підійти до питань реформування безпекового сектору країни.

Рішення, які будуть ухвалені протягом наступних тижнів, визначатимуть не лише результат конфлікту в Україні, але й безпеку нашого світу для наступних поколінь. І природа урядування передбачає вирішення цих викликів, - зазначив глава оборонного відомства Великої Британії.

За його словами, "політичне лідерство" передбачає не лише вирішення поточних проблем, але й готовність до реформ для забезпечення безпеки в майбутньому.

Ми живемо в нову еру загроз, і це вимагає нової ери для оборони, - сказав Гілі.

Нагадаємо

Законодавці Великої Британії від основних партій планують винести на голосування пропозицію премʼєр-міністра Кіра Стармера про відправлення військ в Україну як частину післявоєнного процесу.

Прем'єр Британії Кір Стармер заявив про готовність розмістити британські війська в Україні для забезпечення мирних угод. Британія планує відігравати провідну роль у гарантуванні безпеки України та виділяє 3 млрд фунтів щорічно до 2030 року.