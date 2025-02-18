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Мир находится в "новой эре угроз" - министр обороны Британии

Мир находится в "новой эре угроз" - министр обороны Британии

Киев  •  УНН

 • 935 просмотра

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Министр обороны Британии Джон Гили заявил о необходимости радикальных изменений в системе обороны из-за новой эры угроз.

Мир вступил в новую эру угроз, и это требует радикальных изменений в системе обороны. Об этом в Лондоне во время выступления в Институте правительства заявил министр обороны Великобритании Джон Гили, сообщает УНН со ссылкой на The Guardian.

Детали

Политик, в частности, призвал максимально ответственно подойти к вопросам реформирования сектора безопасности страны.

Решения, которые будут приняты в течение следующих недель, будут определять не только результат конфликта в Украине, но и безопасность нашего мира для следующих поколений. И природа управления предусматривает решение этих вызовов,

- отметил глава оборонного ведомства Великобритании.

По его словам, "политическое лидерство" предполагает не только решение текущих проблем, но и готовность к реформам для обеспечения безопасности в будущем.

Мы живем в новую эру угроз, и это требует новой эры для обороны,

- сказал Гили.

Напомним

Законодатели Великобритании от основных партий планируют вынести на голосование предложение премьер-министра Кира Стармера об отправке войск в Украину как часть послевоенного процесса.

Премьер Британии Кир Стармер заявил о готовности разместить британские войска в Украине для обеспечения мирных соглашений. Великобритания планирует играть ведущую роль в обеспечении безопасности Украины и выделяет 3 млрд фунтов ежегодно до 2030 года.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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