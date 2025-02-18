Мир находится в "новой эре угроз" - министр обороны Британии
Киев • УНН
Министр обороны Британии Джон Гили заявил о необходимости радикальных изменений в системе обороны из-за новой эры угроз.
Мир вступил в новую эру угроз, и это требует радикальных изменений в системе обороны. Об этом в Лондоне во время выступления в Институте правительства заявил министр обороны Великобритании Джон Гили, сообщает УНН со ссылкой на The Guardian.
Детали
Политик, в частности, призвал максимально ответственно подойти к вопросам реформирования сектора безопасности страны.
Решения, которые будут приняты в течение следующих недель, будут определять не только результат конфликта в Украине, но и безопасность нашего мира для следующих поколений. И природа управления предусматривает решение этих вызовов,
По его словам, "политическое лидерство" предполагает не только решение текущих проблем, но и готовность к реформам для обеспечения безопасности в будущем.
Мы живем в новую эру угроз, и это требует новой эры для обороны,
Напомним
Законодатели Великобритании от основных партий планируют вынести на голосование предложение премьер-министра Кира Стармера об отправке войск в Украину как часть послевоенного процесса.
Премьер Британии Кир Стармер заявил о готовности разместить британские войска в Украине для обеспечения мирных соглашений. Великобритания планирует играть ведущую роль в обеспечении безопасности Украины и выделяет 3 млрд фунтов ежегодно до 2030 года.