Свідку у справі детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова обрали запобіжний захід
Київ • УНН
Печерський районний суд Києва обрав особисте зобов'язання з носінням електронного браслета для Юсуфа Мамешева, свідка у справі детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова. Мамешеву готують підозру у наданні неправдивих свідчень під присягою, що підтверджується фоноскопічними експертизами.
Юсуф Мамешев, свідок у справі детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова, залишатиметься під особистим зобов’язанням з обов’язковим носінням електронного браслета. Таке рішення ухвалив Печерський районний суд Києва, підтвердили журналісту УНН в пресслужбі Офісу Генпрокурора.
Деталі
На запитання, чи дійсно суддя Печерського суду Києва обрав запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання свідку у справі детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова Юсуфу Мамешеву, в пресслужбі повідомили: "Так, з носінням електронного браслета".
Раніше УНН писав, що Юсуфу Мамешеву, який проходить свідком у кримінальному провадженні проти детектива Національного антикорупційного бюро України Руслана Магамедрасулова, готують повідомлення про підозру у наданні завідомо неправдивих показань під присягою у суді.
За даними джерел, Магамедрасулов обговорював із Мамешевим постачання технічної коноплі до Республіки Дагестан (рф) у межах державної програми підтримки сільськогосподарських культур, проте у своїх показах надав недостовірну інформацію на користь підозрюваного.
Обвинувачення посилається на результати фоноскопічних експертиз – а таких проведено вже три у різних державних інститутах судових експертиз – які, за їх даними, підтверджують, що на записах перемовин чітко звучить саме Дагестан — суб’єкт російської федерації.