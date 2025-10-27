Свидетелю по делу детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова избрана мера пресечения
Киев • УНН
Печерский районный суд Киева избрал личное обязательство с ношением электронного браслета для Юсуфа Мамешева, свидетеля по делу детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова. Мамешеву готовят подозрение в даче ложных показаний под присягой, что подтверждается фоноскопическими экспертизами.
Юсуф Мамешев, свидетель по делу детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова, будет оставаться под личным обязательством с обязательным ношением электронного браслета. Такое решение принял Печерский районный суд Киева, подтвердили журналисту УНН в пресс-службе Офиса Генпрокурора.
Детали
На вопрос, действительно ли судья Печерского суда Киева избрал меру пресечения в виде личного обязательства свидетелю по делу детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова Юсуфу Мамешеву, в пресс-службе сообщили: "Да, с ношением электронного браслета".
Ранее УНН писал, что Юсуфу Мамешеву, который проходит свидетелем в уголовном производстве против детектива Национального антикоррупционного бюро Украины Руслана Магамедрасулова, готовят сообщение о подозрении в даче заведомо ложных показаний под присягой в суде.
По данным источников, Магамедрасулов обсуждал с Мамешевым поставки технической конопли в Республику Дагестан (рф) в рамках государственной программы поддержки сельскохозяйственных культур, однако в своих показаниях предоставил недостоверную информацию в пользу подозреваемого.
Обвинение ссылается на результаты фоноскопических экспертиз – а таких проведено уже три в разных государственных институтах судебных экспертиз – которые, по их данным, подтверждают, что на записях переговоров четко звучит именно Дагестан — субъект российской федерации.