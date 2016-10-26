Свідчення від М.Карпюка і С.Клиха добували тортурами - адвокати
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Адвокати українців Миколи Карпюка і Станіслава Клиха, апеляцію на вирок яким розглядає 26 жовтня розглядає Верховний суд Росії, заявляють, що слідство тортурами добувало у них свідчення, передає УНН з посиланням на Радіо Свобода.
Так, захисники Марина Дубровіна і Дока Іцлаєв заявили, що неодноразово нагадували про неприпустимість використання свідчень, отриманих за допомогою фізичного тиску, але в цих клопотаннях відмовили.
"Після того, як Карпюк не погодився визнавати провину, стали погрожувати його сім’ї, і він підписав "зізнання". Протягом чотирьох діб слідства Микола Карпюк зазнавав тортур", – сказав адвокат М.Карпюка Докка Іцлаєв.
"Я хотіла б звернути увагу на тортури, яким піддавався Клих. Сліди, які неможливо приховати", – сказала адвокат С.Клиха Марина Дубровіна.
Самих підсудних у залі суду в Москві немає. Вони беруть участь у засіданні через відеозв’язок.
"Чеченський суд ніби оголосив екстериторіальність від закону і справедливості. Тут "закон" – це те, що скаже офіцер ФСБ", – сказав М.Карпюк.
Зранку 26 жовтня депутат Верховної Ради України Надія Савченко прибула до Москви на суд у справі українців. За її словами, вона має намір підтримати М.Карпюка і С.Клиха.