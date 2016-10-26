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Свідчення від М.Карпюка і С.Клиха добували тортурами - адвокати

Свідчення від М.Карпюка і С.Клиха добували тортурами - адвокати

Київ • УНН

 • 6970 перегляди

КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Адвокати українців Миколи Карпюка і Станіслава Клиха, апеляцію на вирок яким розглядає 26 жовтня розглядає Верховний суд Росії, заявляють, що слідство тортурами добувало у них свідчення, передає УНН з посиланням на Радіо Свобода.

Так, захисники Марина Дубровіна і Дока Іцлаєв заявили, що неодноразово нагадували про неприпустимість використання свідчень, отриманих за допомогою фізичного тиску, але в цих клопотаннях відмовили.

"Після того, як Карпюк не погодився визнавати провину, стали погрожувати його сім’ї, і він підписав "зізнання". Протягом чотирьох діб слідства Микола Карпюк зазнавав тортур", – сказав адвокат М.Карпюка Докка Іцлаєв.

"Я хотіла б звернути увагу на тортури, яким піддавався Клих. Сліди, які неможливо приховати", – сказала адвокат С.Клиха Марина Дубровіна.

Самих підсудних у залі суду в Москві немає. Вони беруть участь у засіданні через відеозв’язок.

"Чеченський суд ніби оголосив екстериторіальність від закону і справедливості. Тут "закон" – це те, що скаже офіцер ФСБ", – сказав М.Карпюк.

Зранку 26 жовтня депутат Верховної Ради України Надія Савченко прибула до Москви на суд у справі українців. За її словами, вона має намір підтримати М.Карпюка і С.Клиха.

Українські Національні Новини

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