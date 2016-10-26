Показания у Н.Карпюка и С.Клыха добывали пытками - адвокаты
Киев • УНН
КИЕВ. 26 октября. УНН. Адвокаты украинцев Николая Карпюка и Станислава Клыха, апелляцию на приговор которым рассматривает 26 октября Верховный суд России, заявляют, что следствие пытками добывало у них показания, передает УНН со ссылкой на Радио Свобода.
Так, защитники Марина Дубровина и Дока Ицлаев заявили, что неоднократно напоминали о недопустимости использования показаний, полученных с помощью физического давления, но в этих ходатайствах им было отказано.
"После того, как Карпюк не согласился признавать вину, стали угрожать его семье, и он подписал "признание". В течение четырех суток следствия Николай Карпюк подвергался пыткам", - сказал адвокат Н.Карпюка Докка Ицлаев.
"Я хотела бы обратить внимание на пытки, которым подвергался Клых. Следы, которые невозможно скрыть", - сказала адвокат С.Клыха Марина Дубровина.
Самих подсудимых в зале суда в Москве нет. Они участвуют в заседании через видеосвязь.
"Чеченский суд как будто объявил экстерриториальность от закона и справедливости. Здесь"закон" - это то, что скажет офицер ФСБ", - сказал Н.Карпюк.
Утром 26 октября депутат Верховной Рады Украины Надежда Савченко прибыла в Москву на суд по делу украинцев. По ее словам, она намерена поддержать Н.Карпюка и С.Клыха.