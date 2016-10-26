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15 марта, 19:03 • 116590 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 171002 просмотра

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Показания у Н.Карпюка и С.Клыха добывали пытками - адвокаты

Показания у Н.Карпюка и С.Клыха добывали пытками - адвокаты

Киев • УНН

 • 6970 просмотра

КИЕВ. 26 октября. УНН. Адвокаты украинцев Николая Карпюка и Станислава Клыха, апелляцию на приговор которым рассматривает 26 октября Верховный суд России, заявляют, что следствие пытками добывало у них показания, передает УНН со ссылкой на Радио Свобода.

Так, защитники Марина Дубровина и Дока Ицлаев заявили, что неоднократно напоминали о недопустимости использования показаний, полученных с помощью физического давления, но в этих ходатайствах им было отказано.

"После того, как Карпюк не согласился признавать вину, стали угрожать его семье, и он подписал "признание". В течение четырех суток следствия Николай Карпюк подвергался пыткам", - сказал адвокат Н.Карпюка Докка Ицлаев.

"Я хотела бы обратить внимание на пытки, которым подвергался Клых. Следы, которые невозможно скрыть", - сказала адвокат С.Клыха Марина Дубровина.

Самих подсудимых в зале суда в Москве нет. Они участвуют в заседании через видеосвязь.

"Чеченский суд как будто объявил экстерриториальность от закона и справедливости. Здесь"закон" - это то, что скажет офицер ФСБ", - сказал Н.Карпюк.

Утром 26 октября депутат Верховной Рады Украины Надежда Савченко прибыла в Москву на суд по делу украинцев. По ее словам, она намерена поддержать Н.Карпюка и С.Клыха.

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