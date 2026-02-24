суровікіну та ще двом генералам рф оголосили підозру за умисні вбивства цивільних на Дніпропетровщині
Київ • УНН
Трьом генералам рф, включаючи сергія суровікіна, повідомили про підозру у справі про обстріли Нікопольського району влітку 2022 року. Внаслідок атак загинули 16 цивільних, 21 людина отримала поранення.
Трьом генералам рф повідомили про підозру у справі про обстріли мирного населення Нікопольського району влітку 2022 року. Про це повідомляє УНН із посиланням на Офіс Генерального прокурора України.
Деталі
За даними слідства, атаки тривали два місяці. Загинули 16 цивільних, ще 21 людина дістала поранення, серед постраждалих було четверо дітей.
У цій справі підозри оголосили:
- генералу зс рф сергію суровікіну, який, за версією слідства, на той час командував угрупованням військ "Південь";
- генерал-лейтенантам сергію мєдвєдєву та денису ляміну, які тоді виконували відповідні службові обов’язки.
Їм інкримінують порушення законів та звичаїв війни, вчинене групою осіб, а також умисні вбивства.
За матеріалами слідства, у липні–серпні 2022 року підрозділи угруповання "Південь" з тимчасово окупованої території Запорізької області регулярно обстрілювали Нікополь та інші населені пункти району. Правоохоронці вважають, що підозрювані планували застосування артилерії та віддавали накази бити по цивільній інфраструктурі, зокрема з реактивних систем залпового вогню "Град".
Окремо слідство згадує обстріл Марганця вночі 10 серпня 2022 року. Один зі снарядів влучив у гуртожиток, де мешкали мирні жителі. Тоді загинули 10 людей віком від 41 до 61 року.
Довідково
Від початку повномасштабної війни у Дніпропетровській області відкрили понад 7 365 кримінальних проваджень щодо воєнних злочинів росії. Через них загинули 572 цивільні, понад 3 618 людей отримали поранення.
Нагадаємо
За чотири роки війни прокуратура задокументувала понад 240 тисяч злочинів агресії рф, з яких понад 210 тисяч є воєнними. Понад 1100 осіб отримали підозри, а 240 злочинців вже мають вироки.