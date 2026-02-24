$43.300.02
Ексклюзив
12:55 • 896 перегляди
Відповідальність не тільки на лікарях, а й на керівниках клінік: як "Справа Odrex" може змінити медичну систему
12:04 • 3360 перегляди
Генштаб підтвердив ураження МТЗ "Рубікону" та інших об'єктів окупантів, у тому числі за допомогою ATACMS
Ексклюзив
09:05 • 19511 перегляди
Чи справді зміна погоди впливає на здоров'я людини - коментар лікаря
08:57 • 17333 перегляди
Україна готова діяти конструктивно на тлі спору щодо "Дружби" з Угорщиною, є реалістичні рішення - голова МЗС
08:32 • 16791 перегляди
Європейські лідери надіслали меседжі підтримки Україні у річницю вторгнення рф - що у заявах
Ексклюзив
07:45 • 16981 перегляди
"Він помер у мене на руках у російському полоні" - чотири роки великої війни, що змінила мільйони життів
24 лютого, 06:54 • 16035 перегляди
Зеленський звернувся до українців у роковини вторгнення з бункеру на Банковій, де працював на початку війни
23 лютого, 17:51 • 22411 перегляди
Були перші доповіді щодо вибуху в Миколаєві, перевіряється версія щодо теракту - Зеленський
Ексклюзив
23 лютого, 17:38 • 40594 перегляди
Україна звільняє території - військовий пояснив чи можна вважати події на Запорізькому напрямку контрнаступом
23 лютого, 17:34 • 30909 перегляди
На АЗС у Миколаєві пролунав вибух: семеро поліцейських постраждали, двоє у важкому стані
суровікіну та ще двом генералам рф оголосили підозру за умисні вбивства цивільних на Дніпропетровщині

Київ • УНН

 • 66 перегляди

Трьом генералам рф, включаючи сергія суровікіна, повідомили про підозру у справі про обстріли Нікопольського району влітку 2022 року. Внаслідок атак загинули 16 цивільних, 21 людина отримала поранення.

суровікіну та ще двом генералам рф оголосили підозру за умисні вбивства цивільних на Дніпропетровщині

Трьом генералам рф повідомили про підозру у справі про обстріли мирного населення Нікопольського району влітку 2022 року. Про це повідомляє УНН із посиланням на Офіс Генерального прокурора України. 

Деталі

За даними слідства, атаки тривали два місяці. Загинули 16 цивільних, ще 21 людина дістала поранення, серед постраждалих було четверо дітей.

У цій справі підозри оголосили:

  • генералу зс рф сергію суровікіну, який, за версією слідства, на той час командував угрупованням військ "Південь";
    • генерал-лейтенантам сергію мєдвєдєву та денису ляміну, які тоді виконували відповідні службові обов’язки.

      Їм інкримінують порушення законів та звичаїв війни, вчинене групою осіб, а також умисні вбивства.

      За матеріалами слідства, у липні–серпні 2022 року підрозділи угруповання "Південь" з тимчасово окупованої території Запорізької області регулярно обстрілювали Нікополь та інші населені пункти району. Правоохоронці вважають, що підозрювані планували застосування артилерії та віддавали накази бити по цивільній інфраструктурі, зокрема з реактивних систем залпового вогню "Град".

      Окремо слідство згадує обстріл Марганця вночі 10 серпня 2022 року. Один зі снарядів влучив у гуртожиток, де мешкали мирні жителі. Тоді загинули 10 людей віком від 41 до 61 року. 

      Довідково

      Від початку повномасштабної війни у Дніпропетровській області відкрили понад 7 365 кримінальних проваджень щодо воєнних злочинів росії. Через них загинули 572 цивільні, понад 3 618 людей отримали поранення. 

      Нагадаємо

      За чотири роки війни прокуратура задокументувала понад 240 тисяч злочинів агресії рф, з яких понад 210 тисяч є воєнними. Понад 1100 осіб отримали підозри, а 240 злочинців вже мають вироки.

      Олександра Василенко

      Війна в УкраїніКримінал