Суровикину и еще двум генералам рф объявили подозрение за умышленные убийства гражданских на Днепропетровщине
Киев • УНН
Трем генералам рф, включая сергея суровикина, сообщили о подозрении по делу об обстрелах Никопольского района летом 2022 года. В результате атак погибли 16 гражданских, 21 человек получил ранения.
Трем генералам рф сообщили о подозрении по делу об обстрелах мирного населения Никопольского района летом 2022 года. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Офис Генерального прокурора Украины.
Детали
По данным следствия, атаки продолжались два месяца. Погибли 16 гражданских, еще 21 человек получил ранения, среди пострадавших было четверо детей.
По этому делу подозрения объявили:
- генералу вс рф сергею суровикину, который, по версии следствия, в то время командовал группировкой войск "Юг";
- генерал-лейтенантам сергею медведеву и денису лямину, которые тогда исполняли соответствующие служебные обязанности.
Им инкриминируют нарушение законов и обычаев войны, совершенное группой лиц, а также умышленные убийства.
По материалам следствия, в июле–августе 2022 года подразделения группировки "Юг" с временно оккупированной территории Запорожской области регулярно обстреливали Никополь и другие населенные пункты района. Правоохранители считают, что подозреваемые планировали применение артиллерии и отдавали приказы бить по гражданской инфраструктуре, в частности из реактивных систем залпового огня "Град".
Отдельно следствие упоминает обстрел Марганца ночью 10 августа 2022 года. Один из снарядов попал в общежитие, где проживали мирные жители. Тогда погибли 10 человек в возрасте от 41 до 61 года.
Справка
С начала полномасштабной войны в Днепропетровской области открыли более 7 365 уголовных производств по военным преступлениям россии. Из-за них погибли 572 гражданских, более 3 618 человек получили ранения.
Напомним
За четыре года войны прокуратура задокументировала более 240 тысяч преступлений агрессии рф, из которых более 210 тысяч являются военными. Более 1100 человек получили подозрения, а 240 преступников уже имеют приговоры.