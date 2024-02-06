Сунак заявив, що рак у короля Чарльза ІІІ "виявлено рано"
Київ • УНН
Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак заявив, що перебуває в "регулярному контакті" з королем Чарльзом III після того, як дізнався про діагноз раку у монарха, і був вдячний, що хвороба була виявлена на ранній стадії.
Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак повідомив BBC, що він підтримує "регулярний контакт" із королем Чарльзом ІІІ і дякує за те, що хворобу вдалося "рано виявлена", пише УНН.
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Сунак заявив, що він "шокований і засмучений", дізнавшись про діагноз рак у короля Чарльза ІІІ.
Прем'єр Британії при цьому вказав, що дякує за те, що хворобу вдалося "виявити рано", і сподівається, що монарх швидко одужає.
Сунак також вказав, що підтримує "регулярний контакт" із королем Чарльзом і має намір "продовжувати як зазвичай".
"Усі наші думки з ним і його родиною", - зазначив Сунак, додаючи: "Я, як і завжди, у постійному контакті".
У короля Великої Британії виявили рак. Чарльз ІІІ відкладе публічні обов'язки05.02.24, 20:18 • 32395 переглядiв