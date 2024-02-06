Сунак заявив, що рак у короля Чарльза ІІІ "виявлено рано"

Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак повідомив BBC, що він підтримує "регулярний контакт" із королем Чарльзом ІІІ і дякує за те, що хворобу вдалося "рано виявлена", пише УНН.

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Сунак заявив, що він "шокований і засмучений", дізнавшись про діагноз рак у короля Чарльза ІІІ.

Прем'єр Британії при цьому вказав, що дякує за те, що хворобу вдалося "виявити рано", і сподівається, що монарх швидко одужає.

Сунак також вказав, що підтримує "регулярний контакт" із королем Чарльзом і має намір "продовжувати як зазвичай".

"Усі наші думки з ним і його родиною", - зазначив Сунак, додаючи: "Я, як і завжди, у постійному контакті".

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