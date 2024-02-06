Сунак заявил, что рак у короля Чарльза ІІІ "обнаружен рано"

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак сообщил BBC, что он поддерживает "регулярный контакт" с королем Чарльзом III и благодарит за то, что болезнь удалось "рано обнаружить", пишет УНН.

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Сунак заявил, что он "шокирован и расстроен", узнав о диагнозе рак у короля Чарльза ІІІ.

Премьер Британии при этом указал, что благодарит за то, что болезнь удалось "обнаружить рано", и надеется, что монарх быстро выздоровеет.

Сунак также указал, что поддерживает "регулярный контакт" с королем Чарльзом и намерен "продолжать как обычно".

"Все наши мысли с ним и его семьей", - отметил Сунак, добавляя: "Я, как и всегда, в постоянном контакте".

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