Сумська громада зазнала 10 ударних атак, є влучання - ОВА
Київ • УНН
Ворог здійснив 10 ударів по Сумській громаді, влучання зафіксовано в Ковпаківському районі Сум. Загроза була поза житловим сектором, жертв немає, триває ліквідація пожежі.
Влучання – в Ковпаківському районі Сум. За поточною інформацією, загроза була поза житловим сектором. Про жертв наразі не повідомляється. Триває ліквідація пожежі.
Передає УНН із посиланням на сторінку Сумської міської ради та начальника Сумської обласної військової адміністрації.
Деталі
Сумська громада зазнала масованої атаки ударними безпілотниками
За офіційною інформацією, у влучання зафіксовано в Ковпаківському районі Сум, але все поза житловим сектором.
Наразі триває ліквідація наслідків та обстеження пошкоджень.
Нагадаємо
Вночі 24 серпня ворожі безпілотники атакували Суми. Інформація щодо руйнувань та постраждалих уточнюється, мешканців закликають залишатися в безпечних місцях.