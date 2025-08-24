$41.220.00
Сумська громада зазнала 10 ударних атак, є влучання - ОВА

Київ • УНН

 • 158 перегляди

Ворог здійснив 10 ударів по Сумській громаді, влучання зафіксовано в Ковпаківському районі Сум. Загроза була поза житловим сектором, жертв немає, триває ліквідація пожежі.

Сумська громада зазнала 10 ударних атак, є влучання - ОВА

Влучання – в Ковпаківському районі Сум. За поточною інформацією, загроза була поза житловим сектором. Про жертв наразі не повідомляється. Триває ліквідація пожежі.

Передає УНН із посиланням на сторінку Сумської міської ради та начальника Сумської обласної військової адміністрації.

Деталі

Сумська громада зазнала масованої атаки ударними безпілотниками

- повідомив Олег Григоров, керівник Сумської ОВА.

За офіційною інформацією, у влучання зафіксовано в  Ковпаківському районі Сум, але все поза житловим сектором. 

Наразі триває ліквідація наслідків та обстеження пошкоджень.

 - додав Григоров.

Нагадаємо

Вночі 24 серпня ворожі безпілотники атакували Суми. Інформація щодо руйнувань та постраждалих уточнюється, мешканців закликають залишатися в безпечних місцях.

Ігор Тележніков

