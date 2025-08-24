Сумская община подверглась 10 ударным атакам, есть попадания - ОВА
Киев • УНН
Враг нанес 10 ударов по Сумской общине, попадание зафиксировано в Ковпаковском районе Сум. Угроза была вне жилого сектора, жертв нет, продолжается ликвидация пожара.
Передает УНН со ссылкой на страницу Сумского городского совета и начальника Сумской областной военной администрации.
Детали
Сумская община подверглась массированной атаке ударными беспилотниками
По официальной информации, попадание зафиксировано в Ковпаковском районе Сум, но все вне жилого сектора.
Сейчас продолжается ликвидация последствий и обследование повреждений.
Напомним
Ночью 24 августа вражеские беспилотники атаковали Сумы. Информация о разрушениях и пострадавших уточняется, жителей призывают оставаться в безопасных местах.