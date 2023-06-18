Сумщина: росіяни обстріляли центр Білопілля, загинули 4-річний хлопчик та його батько
Київ • УНН
КИЇВ. 18 червня. УНН. Сьогодні армія рф обстріляла з артилерії центральну частину міста Білопілля,загинули 4-річний хлопчик та його батько. Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора України, пише УНН.
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"18 червня 2023 року окупанти упродовж дня з території російської федерації з артилерії обстрілювали центральну частину м. Білопілля Сумського району. Внаслідок обстрілу загинув 4-річний хлопчик та його батько, які перебували на вулиці", - йдеться у повідомленні.
Деталі
За процесуального керівництва Сумської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним убивство (ч. 2 ст. 438 КК України).
Доповнення
Раніше в Сумській ОВА повідомляли, що внаслідок артилерійського обстрілу армією рф міста Білопілля загинули дві людини.