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В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела
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росіяни обстріляли Сумщину, загинули батько із сином - ОВА

Київ • УНН

 • 296690 перегляди

КИЇВ. 18 червня. УНН. Сьогодні внаслідок артилерійського обстрілу армією рф міста Білопілля Сумської області загинули дві людини, батько із сином. Про це повідомили в Сумській обласній військовій адміністрації, пише УНН.

росіяни обстріляли Сумщину, загинули батько із сином - ОВА

Цитата

"Ворог вчергове випробовує Сумщину.Російські терористи цинічно застосовують свою зброю проти мирних людей,давно втративши все людське.

Сьогодні внаслідок артилерійського обстрілу м.Білопілля загинули цивільні особи - батько і син. Уточнена інформація буде надана додатково", - повідомив голова Сумської ОВА Володимир Артюх.

Доповнення

Російські окупанти вночі та вранці здійснили 12 обстрілів прикордоння Сумської області. Пошкоджено один приватний будинок. Про це повідомила у неділю Сумська обласна військова адміністрація.

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