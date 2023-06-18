росіяни обстріляли Сумщину, загинули батько із сином - ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 18 червня. УНН. Сьогодні внаслідок артилерійського обстрілу армією рф міста Білопілля Сумської області загинули дві людини, батько із сином. Про це повідомили в Сумській обласній військовій адміністрації, пише УНН.
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"Ворог вчергове випробовує Сумщину.Російські терористи цинічно застосовують свою зброю проти мирних людей,давно втративши все людське.
Сьогодні внаслідок артилерійського обстрілу м.Білопілля загинули цивільні особи - батько і син. Уточнена інформація буде надана додатково", - повідомив голова Сумської ОВА Володимир Артюх.
Доповнення
Російські окупанти вночі та вранці здійснили 12 обстрілів прикордоння Сумської області. Пошкоджено один приватний будинок. Про це повідомила у неділю Сумська обласна військова адміністрація.