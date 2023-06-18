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Окупанти вночі та вранці обстріляли Сумщину вже 12 разів

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 червня. УНН. Російські окупанти вночі та вранці здійснили 12 обстрілів прикордоння Сумської області. Пошкоджено один приватний будинок. Про це повідомляє у неділю Сумська обласна військова адміністрація, передає УНН.

Окупанти вночі та вранці обстріляли Сумщину вже 12 разів

Деталі

«Уночі та вранці ворог здійснив 12 обстрілів прикордоння. Зафіксовано 59 вибухів. Обстрілів зазнали Хотінська, Краснопільська, Юнаківська, Есманьська, Середино-Будська, Великописарівська громади», - ідеться в повідомленні ОВА у Telegram.

Повідомляється, що по Середино-Будській громаді здійснено гранатометний обстріл з АГС (3 вибухи) та обстріли з артилерії (6 вибухів) та мінометів (15 вибухів). Внаслідок одного з мінометних обстрілів пошкоджено 1 приватний будинок.

Також в ОВА повідомляють про обстріли в інших громадах:

  • Краснопільська громада: був мінометний обстріл (4 вибухи).
  • Хотінська громада: ворог бив з мінометів (6 вибухів).
  • Юнаківська громада: зафіксовано артилерійський обстріл (3 вибухи).
  • Есманьська громада: росіяни били з мінометів – 13 вибухів.
  • Великописарівська громада: був артилерійський обстріл (9 вибухів).

Доповнення

Протягом минулої доби окупанти здійснили 61 мінометний обстріл прикордонних територій Чернігівської та Сумської областей.

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