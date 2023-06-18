Окупанти вночі та вранці обстріляли Сумщину вже 12 разів
Київ • УНН
КИЇВ. 18 червня. УНН. Російські окупанти вночі та вранці здійснили 12 обстрілів прикордоння Сумської області. Пошкоджено один приватний будинок. Про це повідомляє у неділю Сумська обласна військова адміністрація, передає УНН.
Деталі
«Уночі та вранці ворог здійснив 12 обстрілів прикордоння. Зафіксовано 59 вибухів. Обстрілів зазнали Хотінська, Краснопільська, Юнаківська, Есманьська, Середино-Будська, Великописарівська громади», - ідеться в повідомленні ОВА у Telegram.
Повідомляється, що по Середино-Будській громаді здійснено гранатометний обстріл з АГС (3 вибухи) та обстріли з артилерії (6 вибухів) та мінометів (15 вибухів). Внаслідок одного з мінометних обстрілів пошкоджено 1 приватний будинок.
Також в ОВА повідомляють про обстріли в інших громадах:
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- Краснопільська громада: був мінометний обстріл (4 вибухи).
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- Хотінська громада: ворог бив з мінометів (6 вибухів).
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- Юнаківська громада: зафіксовано артилерійський обстріл (3 вибухи).
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- Есманьська громада: росіяни били з мінометів – 13 вибухів.
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- Великописарівська громада: був артилерійський обстріл (9 вибухів).
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Доповнення
Протягом минулої доби окупанти здійснили 61 мінометний обстріл прикордонних територій Чернігівської та Сумської областей.