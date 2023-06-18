Оккупанты ночью и утром обстреляли Сумскую область уже 12 раз

Детали

«Ночью и утром враг совершил 12 обстрелов пограничья. Зафиксировано 59 взрывов. Обстрелам подверглись Хотинская, Краснопольская, Юнаковская, Эсманьская, Середино-Будская, Великописаревская громады», - говорится в сообщении ОВА в Telegram.

Сообщается, что по Середино-Будской громаде осуществлен гранатометный обстрел из АГС (3 взрыва) и обстрелы из артиллерии (6 взрывов) и минометов (15 взрывов). В результате одного из минометных обстрелов поврежден 1 частный дом.

Также в ОВА сообщают об обстрелах в других громадах:



Краснопольская громада: был минометный обстрел (4 взрыва).

громада: был минометный обстрел (4 взрыва).

Хотинская громада: враг бил из минометов (6 взрывов).

громада: враг бил из минометов (6 взрывов).

Юнаковская громада: зафиксирован артиллерийский обстрел (3 взрыва).

громада: зафиксирован артиллерийский обстрел (3 взрыва).

Эсманьская громада: россияне били из минометов – 13 взрывов.

громада: россияне били из минометов – 13 взрывов.

Великописаревская громада: был артиллерийский обстрел (9 взрывов).

громада: был артиллерийский обстрел (9 взрывов).

Дополнение

За прошедшие сутки оккупанты совершили 61 минометный обстрел приграничных территорий Черниговской и Сумской областей.