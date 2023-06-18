Оккупанты ночью и утром обстреляли Сумскую область уже 12 раз
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июня. УНН. Российские оккупанты ночью и утром совершили 12 обстрелов пограничья Сумской области. Поврежден один частный дом. Об этом сообщает в воскресенье Сумская областная военная администрация, передает УНН.
Детали
«Ночью и утром враг совершил 12 обстрелов пограничья. Зафиксировано 59 взрывов. Обстрелам подверглись Хотинская, Краснопольская, Юнаковская, Эсманьская, Середино-Будская, Великописаревская громады», - говорится в сообщении ОВА в Telegram.
Сообщается, что по Середино-Будской громаде осуществлен гранатометный обстрел из АГС (3 взрыва) и обстрелы из артиллерии (6 взрывов) и минометов (15 взрывов). В результате одного из минометных обстрелов поврежден 1 частный дом.
Также в ОВА сообщают об обстрелах в других громадах:
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- Краснопольская громада: был минометный обстрел (4 взрыва).
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- Хотинская громада: враг бил из минометов (6 взрывов).
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- Юнаковская громада: зафиксирован артиллерийский обстрел (3 взрыва).
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- Эсманьская громада: россияне били из минометов – 13 взрывов.
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- Великописаревская громада: был артиллерийский обстрел (9 взрывов).
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Дополнение
За прошедшие сутки оккупанты совершили 61 минометный обстрел приграничных территорий Черниговской и Сумской областей.