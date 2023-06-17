Окупанти 61 раз обстріляли з мінометів прикордоння Чернігівщини та Сумщини
Київ • УНН
КИЇВ. 18 червня. УНН. Протягом минулої доби окупанти здійснили 61 мінометний обстріл прикордонних територій Чернігівської та Сумської областей. Про це повідомляє ОК “Північ”, пише УНН.
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У Чернігівській області було зафіксовано приходи в районі населених пунктів Галаганівка (4 вибухи), Карповичі (2 вибухи), Архипівка (10 вибухів). Інформація про жертв чи руйнування не надходила.
У Сумській області під мінометним вогнем опинились населені пункти Чуйківка (4 приходи), Шалигине (10 приходів), Нововасилівка (10 приходів), Середина-Буда (5 приходів), Бачівськ (16 приходів).
Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила.
Нагадаємо
Раніше повідомляллось, що станом на 17 червня 22:00 ворог здійснив 30 обстрілів прикордонних території Чернігівської та Сумської областей.