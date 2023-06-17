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Окупанти 61 раз обстріляли з мінометів прикордоння Чернігівщини та Сумщини

Київ • УНН

 • 956326 перегляди

КИЇВ. 18 червня. УНН. Протягом минулої доби окупанти здійснили 61 мінометний обстріл прикордонних територій Чернігівської та Сумської областей. Про це повідомляє ОК “Північ”, пише УНН.

Окупанти 61 раз обстріляли з мінометів прикордоння Чернігівщини та Сумщини

Деталі 

У Чернігівській області було зафіксовано приходи в районі населених пунктів Галаганівка (4 вибухи), Карповичі (2 вибухи), Архипівка (10 вибухів). Інформація про жертв чи руйнування не надходила. 

У Сумській області під мінометним вогнем опинились населені пункти Чуйківка (4 приходи), Шалигине (10 приходів), Нововасилівка (10 приходів), Середина-Буда (5 приходів), Бачівськ (16 приходів). 

Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила.

Нагадаємо 

Раніше повідомляллось, що станом на 17 червня 22:00 ворог здійснив 30 обстрілів прикордонних території Чернігівської та Сумської областей. 

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