Гатили з мінометів та артилерії: окупанти обстріляли прикордоння Сумщини та Чернігівщини 30 разів
Київ • УНН
КИЇВ. 16 червня. УНН. Станом на 22:00 ворог здійснив 30 обстрілів прикордонних території Чернігівської та Сумської областей, повідомляє ОК “Північ”, пише УНН.
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У Чернігівській області ввечері було зафіксовано 13 приходів, ймовірно зі ствольної артилерії, в районі н.п. Янжулівка.
Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила.
У Сумській області надвечір зафіксовано 2 приходи, ймовірно 120 мм міномет, в районі н.п. Чуйківка, а також 8 приходів з того ж міномету в районі н.п. Бачівськ.
Артилерійських обстрілів зазнали н.п. Бояро-Лежачі зафіксовано 4 приходи та н.п. Сваркове ― 3 приходи.
Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила.
Нагадаємо
Ворог вночі та вранці скидав міни, обстрілював з мінометів і артилерії в п'яти громадах на Сумщині, унаслідок чого є руйнування.