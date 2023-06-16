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Гатили з мінометів та артилерії: окупанти обстріляли прикордоння Сумщини та Чернігівщини 30 разів

Київ • УНН

 • 990425 перегляди

КИЇВ. 16 червня. УНН. Станом на 22:00 ворог здійснив 30 обстрілів прикордонних території Чернігівської та Сумської областей, повідомляє ОК “Північ”, пише УНН.

Гатили з мінометів та артилерії: окупанти обстріляли прикордоння Сумщини та Чернігівщини 30 разів

Деталі 

У Чернігівській області ввечері було зафіксовано 13 приходів, ймовірно зі ствольної артилерії, в районі н.п. Янжулівка. 

Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження  цивільної інфраструктури інформація не надходила.

У Сумській області надвечір зафіксовано 2 приходи, ймовірно 120 мм міномет, в районі н.п. Чуйківка, а також 8 приходів з того ж міномету в районі н.п. Бачівськ.

Артилерійських обстрілів зазнали н.п. Бояро-Лежачі зафіксовано 4 приходи та н.п. Сваркове ― 3 приходи. 

Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила.

Нагадаємо 

Ворог вночі та вранці скидав міни, обстрілював з мінометів і артилерії в п'яти громадах на Сумщині, унаслідок чого є руйнування.

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